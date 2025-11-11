XSMN 11/11 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 11/11/2025

Kết quả xổ số hôm nay thứ 3 ngày 11/11. Tường thuật xổ số thứ 3. KQXS mới nhất hôm nay ngày 11/11/2025 được quay vào lúc 16h15. XSMN hôm nay thứ 3 - trực tiếp kết quả xổ số miền Nam các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

KQXSMN thứ 3 ngày 11/11 - Tường thuật xổ số kết quả xổ số MN chính xác thứ 3 ngày 11/11/2025 - Kết quả xổ số miền Nam ngày hôm nay thứ 3

Xem kết quả xổ số miền Nam các kỳ trước

Lịch quay trực tiếp KQXS mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Nam được quay thưởng do đài Đồng Tháp (XSDT), TP.HCM (XSHCM) và Cà Mau (XSCM).

- Thứ Ba: Kết quả xổ số miền Nam được công bố do đài Bạc Liêu (XSBL), Vũng Tàu (XSVT) và Bến Tre (XSBTR).

- Thứ Tư: Xổ số miền Nam được do đài Đồng Nai (XSDN), Cần Thơ (XSCT) và Sóc Trăng (XSST) quay số.

- Thứ Năm: Xổ số miền Nam được mở thưởng do đài An Giang (XSAG), Tây Ninh (XSTN) và Bình Thuận (XSBTH).

- Thứ Sáu: Xổ số miền Nam được quay do đài Bình Dương (XSBD), Vĩnh Long (XSVL) và Trà Vinh (XSTV).

- Thứ Bảy: Xổ số miền Nam được 4 đài tham gia gồm có TP.HCM (XSHCM), Long An (XSLA), Hậu Giang (XSHG) và Bình Phước (XSBP).

- Chủ Nhật: Kết thúc tuần, xổ số miền Nam được mở thưởng do đài Kiên Giang (XSKG), Tiền Giang (XSTG) và Đà Lạt (XSDL).

Quy định trả thưởng

- Công ty Xổ số Kiến thiết có nghĩa vụ thanh toán đầy đủ giá trị giải thưởng cho người trúng, tuân thủ đúng các quy định và thể lệ đã ban hành.

- Thời gian chi trả giải thưởng không vượt quá 5 ngày làm việc kể từ khi công ty tiếp nhận hồ sơ lĩnh thưởng hợp lệ của khách hàng.

- Người trúng thưởng có thể lựa chọn hình thức nhận giải bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản, tùy theo nhu cầu cá nhân.

Địa điểm đổi vé trúng thưởng XSMN

- Người trúng thưởng có thể đến trực tiếp Công ty Xổ số Kiến thiết ghi trên tờ vé trúng hoặc tới đại lý vé số gần nhất để tiến hành thủ tục nhận giải.

- Nhận thưởng tại các đại lý địa phương thường là cách nhanh và tiện lợi nhất. Tuy nhiên, người chơi sẽ phải trả một khoản phí hoa hồng đổi thưởng, thường dao động từ 0,5% đến 1% tùy từng khu vực.

- Trong trường hợp lĩnh thưởng trực tiếp tại Công ty Xổ số Kiến thiết, người trúng sẽ được nhận toàn bộ giá trị giải thưởng sau khi trừ thuế (nếu có), mà không phải trả thêm bất kỳ khoản phí giao dịch nào.

Lưu ý: Khi đến nhận giải, người trúng thưởng cần mang theo giấy tờ tùy thân hợp lệ như Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân, Giấy phép lái xe hoặc Hộ chiếu để làm căn cứ xác minh.

