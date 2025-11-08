XSMN 8/11 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 8/11/2025

Kết quả xổ số hôm nay thứ 7 ngày 8/11. Tường thuật xổ số thứ 7. KQXS mới nhất hôm nay ngày 8/11/2025 được quay vào lúc 16h15. XSMN hôm nay thứ 7 - trực tiếp kết quả xổ số miền Nam các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

KQXSMN thứ 7 ngày 8/11 - Tường thuật xổ số kết quả xổ số MN chính xác thứ 7 ngày 8/11/2025 - Kết quả xổ số miền Nam ngày hôm nay thứ 7

Xem kết quả xổ số miền Nam các kỳ trước

- Dò số miền Nam ngày 6/11/2025. Xem lại kết quả XSMN ngày 6/11/2025

Cập nhật từng giờ xổ số miền Nam ngày 6/11/2025, KQXSMN thứ 5 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMN 6/11, kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) ngày 6/11/2025.

- Dò số miền Nam ngày 5/11/2025. Xem lại kết quả XSMN ngày 5/11/2025

Cập nhật từng giờ xổ số miền Nam ngày 5/11/2025, KQXSMN thứ 4 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMN 5/11, kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) ngày 5/11/2025.

- Dò số miền Nam ngày 4/11/2025. Xem lại kết quả XSMN ngày 4/11/2025

Cập nhật từng giờ xổ số miền Nam ngày 4/11/2025, KQXSMN thứ 3 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMN 4/11, kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) ngày 4/11/2025.

- Dò số miền Nam ngày 3/11/2025. Xem lại kết quả XSMN ngày 3/11/2025

Cập nhật từng giờ xổ số miền Nam ngày 3/11/2025, KQXSMN thứ 2 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMN 3/11, kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) ngày 3/11/2025.

Lịch quay trực tiếp KQXS mới nhất

- Thứ Hai: XSMN sẽ được quay thưởng từ Đồng Tháp (XSDT), TP.HCM (XSHCM) và Cà Mau (XSCM).

- Thứ Ba: Kết quả XSMN sẽ được công bố do Bạc Liêu (XSBL), Vũng Tàu (XSVT) và Bến Tre (XSBTR).

- Thứ Tư: XSMN sẽ được đài Đồng Nai (XSDN), Cần Thơ (XSCT) và Sóc Trăng (XSST) quay số.

- Thứ Năm: XSMN sẽ được mở thưởng từ An Giang (XSAG), Tây Ninh (XSTN) và Bình Thuận (XSBTH).

- Thứ Sáu: XSMN sẽ được quay do Bình Dương (XSBD), Vĩnh Long (XSVL) và Trà Vinh (XSTV).

- Thứ Bảy: XSMN sẽ được 4 đài tham gia gồm TP.HCM (XSHCM), Long An (XSLA), Hậu Giang (XSHG) và Bình Phước (XSBP).

- Chủ Nhật: Kết thúc tuần, XSMN sẽ được mở thưởng do Kiên Giang (XSKG), Tiền Giang (XSTG) và Đà Lạt (XSDL).

Cơ cấu giải thưởng XSMN

- Giải đặc biệt (6 số trúng): 1 giải, trị giá 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số trúng): 10 giải, mỗi giải 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số trúng): 10 giải, mỗi giải 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số trúng): 20 giải, mỗi giải 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số trúng): 70 giải, mỗi giải 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số trúng): 100 giải, mỗi giải 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số trúng): 300 giải, mỗi giải 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số trúng): 1.000 giải, mỗi giải 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số trúng): 10.000 giải, mỗi giải 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 9 giải phụ đặc biệt: Dành cho vé trúng 5 chữ số cuối so với giải đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Dành cho vé chỉ sai 1 số ở bất kỳ hàng nào (trừ hàng trăm ngàn) so với giải đặc biệt, mỗi giải 6 triệu đồng.

Cách tra cứu kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) nhanh chóng, chính xác nhất

- Kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) được các công ty Xổ số Kiến thiết quay số và truyền hình trực tiếp trên các đài địa phương vào lúc 17h15 hàng ngày, giúp người chơi dễ dàng theo dõi chính xác và nhanh chóng.

- Ngoài hình thức xem trực tiếp, bạn có thể nhắn tin tới tổng đài để nhận kết quả hằng ngày, nhưng phương thức này sẽ phát sinh một khoản phí nhỏ.

- Nếu muốn tiết kiệm chi phí nhưng vẫn cập nhật kết quả nhanh và chính xác, bạn có thể truy cập vtcnews.vn – kênh thông tin uy tín, miễn phí, hỗ trợ tra cứu kết quả xổ số ba miền mọi lúc, mọi nơi.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.