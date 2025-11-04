XSMN 4/11 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 4/11/2025

Kết quả xổ số hôm nay thứ 3 ngày 4/11. Tường thuật xổ số thứ 3. KQXS mới nhất hôm nay ngày 4/11/2025 được quay vào lúc 16h15. XSMN hôm nay thứ 3 - trực tiếp kết quả xổ số miền Nam các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

KQXSMN thứ 3 ngày 4/11 - Tường thuật xổ số kết quả xổ số MN chính xác thứ 3 ngày 4/11/2025 - Kết quả xổ số miền Nam ngày hôm nay thứ 3

Xem kết quả xổ số miền Nam các kỳ trước

Lịch quay trực tiếp KQXS mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Nam (XSMN) sẽ được quay thưởng bởi 3 đài Đồng Tháp (XSDT), TP.HCM (XSHCM) và Cà Mau (XSCM).

- Thứ Ba: Kết quả xổ số miền Nam (XSMN) sẽ được đài Bạc Liêu (XSBL), Vũng Tàu (XSVT) và Bến Tre (XSBTR) thực hiện.

- Thứ Tư: Do ba đài Đồng Nai (XSDN), Cần Thơ (XSCT) và Sóc Trăng (XSST) sẽ được đảm nhiệm quay thưởng xổ số miền Nam (XSMN).

- Thứ Năm: Xổ số miền Nam (XSMN) sẽ được mở thưởng bởi đài An Giang (XSAG), Tây Ninh (XSTN) và Bình Thuận (XSBTH).

- Thứ Sáu: Bởi ba đài Bình Dương (XSBD), Vĩnh Long (XSVL) và Trà Vinh (XSTV) sẽ được công bố kết quả xổ số miền Nam (XSMN).

- Thứ Bảy: Lịch quay thưởng xổ số miền Nam (XSMN) sẽ được 4 đài TP.HCM (XSHCM), Long An (XSLA), Hậu Giang (XSHG) và Bình Phước (XSBP).

- Chủ Nhật: Xổ số miền Nam (XSMN) sẽ được mở thưởng bởi 3 đài Kiên Giang (XSKG), Tiền Giang (XSTG) và Đà Lạt (XSDL).

Đổi vé số trúng thưởng ở đâu?

- Người trúng thưởng có thể đến đại lý vé số hoặc công ty xổ số kiến thiết phát hành vé để nhận giải.

- Khi đổi thưởng tại đại lý, thủ tục thường nhanh gọn và thuận tiện, tuy nhiên người trúng sẽ phải trả phí hoa hồng từ 0,5% đến 1%, tùy theo địa điểm.

- Nếu nhận thưởng tại công ty xổ số, người trúng sẽ nhận toàn bộ giá trị giải sau khi trừ thuế (nếu có) và không mất thêm phí, giúp bảo đảm tối đa quyền lợi.

Xem KQXS miền Nam mỗi ngày ở đâu?

- Bạn có thể truy cập vtcnews.vn hằng ngày để tra cứu kết quả xổ số miền Nam (XSMN) nhanh, chuẩn xác và hoàn toàn miễn phí.

- Ngoài ra, người chơi có thể theo dõi trực tiếp kỳ quay thưởng lúc 16h15 mỗi ngày trên các kênh truyền hình địa phương, lưu ý chọn đúng đài mở thưởng trong ngày để xem kết quả chính xác.

- Nếu muốn trải nghiệm thực tế, bạn có thể đến trường quay để xem toàn bộ quy trình quay số, sau đó đổi thưởng trực tiếp tại công ty xổ số kiến thiết nếu may mắn trúng giải.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.