XSMN 30/10 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 30/10/2025

Kết quả xổ số hôm nay thứ 5 ngày 30/10. Tường thuật xổ số thứ 5. KQXS mới nhất hôm nay ngày 30/10/2025 được quay vào lúc 16h15. XSMN hôm nay thứ 5 - trực tiếp kết quả xổ số miền Nam các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

KQXSMN thứ 5 ngày 30/10 - Tường thuật xổ số kết quả xổ số MN chính xác thứ 5 ngày 30/10/2025 - Kết quả xổ số miền Nam ngày hôm nay thứ 5

Lịch quay trực tiếp KQXS mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Nam được quay thưởng do 3 đài Đồng Tháp (XSDT), TP.HCM (XSHCM) và Cà Mau (XSCM).

- Thứ Ba: Kết quả xổ số miền Nam do các đài Bạc Liêu (XSBL), Vũng Tàu (XSVT) và Bến Tre (XSBTR) thực hiện.

- Thứ Tư: Do ba đài Đồng Nai (XSDN), Cần Thơ (XSCT) và Sóc Trăng (XSST) sẽ được đảm nhiệm quay thưởng xổ số miền Nam.

- Thứ Năm: Xổ số miền Nam được mở thưởng do đài An Giang (XSAG), Tây Ninh (XSTN) và Bình Thuận (XSBTH).

- Thứ Sáu: Sẽ do ba đài Bình Dương (XSBD), Vĩnh Long (XSVL) và Trà Vinh (XSTV) được công bố kết quả xổ số miền Nam.

- Thứ Bảy: Lịch quay thưởng xổ số miền Nam do 4 đài TP.HCM (XSHCM), Long An (XSLA), Hậu Giang (XSHG) và Bình Phước (XSBP) thực hiện.

- Chủ Nhật: Xổ số miền Nam được mở thưởng do 3 đài Kiên Giang (XSKG), Tiền Giang (XSTG) và Đà Lạt (XSDL).

Đổi vé số trúng thưởng ở đâu?

- Người trúng thưởng có thể đến công ty Xổ số Kiến thiết hoặc các đại lý được ủy quyền để nhận giải.

- Nếu đổi thưởng tại đại lý, thủ tục diễn ra nhanh gọn hơn nhưng sẽ mất một khoản phí hoa hồng nhỏ, thường khoảng 0,5%–1% tùy khu vực.

- Trường hợp nhận giải trực tiếp tại công ty, người chơi được nhận đủ giá trị giải thưởng sau khi trừ thuế (nếu có) mà không phải trả thêm bất kỳ chi phí nào khác.

Thời gian trả thưởng XSMN

- Công ty Xổ số Kiến thiết sẽ chi trả giải thưởng cho người trúng trong thời hạn tối đa 5 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận yêu cầu lĩnh thưởng hợp lệ.

- Trường hợp có khiếu nại hoặc tranh chấp, việc chi trả sẽ được tạm hoãn và chỉ tiến hành sau khi có kết luận chính thức từ cơ quan chức năng có thẩm quyền.

