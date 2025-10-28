XSMN 29/10 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 29/10/2025

Kết quả xổ số hôm nay thứ 4 ngày 29/10. Tường thuật xổ số thứ 4. KQXS mới nhất hôm nay ngày 29/10/2025 được quay vào lúc 16h15. XSMN hôm nay thứ 4 - trực tiếp kết quả xổ số miền Nam các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

KQXSMN thứ 4 ngày 29/10 - Tường thuật xổ số kết quả xổ số MN chính xác thứ 4 ngày 29/10/2025 - Kết quả xổ số miền Nam ngày hôm nay thứ 4

Lịch quay trực tiếp KQXS mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Nam sẽ được quay thưởng do 3 đài Đồng Tháp (XSDT), TP.HCM (XSHCM) và Cà Mau (XSCM).

- Thứ Ba: Kết quả xổ số miền Nam sẽ do các đài Bạc Liêu (XSBL), Vũng Tàu (XSVT) và Bến Tre (XSBTR) thực hiện.

- Thứ Tư: Sẽ do ba đài Đồng Nai (XSDN), Cần Thơ (XSCT) và Sóc Trăng (XSST) sẽ được đảm nhiệm quay thưởng xổ số miền Nam.

- Thứ Năm: Xổ số miền Nam sẽ được mở thưởng do đài An Giang (XSAG), Tây Ninh (XSTN) và Bình Thuận (XSBTH).

- Thứ Sáu: Sẽ do ba đài Bình Dương (XSBD), Vĩnh Long (XSVL) và Trà Vinh (XSTV) sẽ được công bố kết quả xổ số miền Nam.

- Thứ Bảy: Lịch quay thưởng xổ số miền Nam sẽ do 4 đài TP.HCM (XSHCM), Long An (XSLA), Hậu Giang (XSHG) và Bình Phước (XSBP) thực hiện.

- Chủ Nhật: Xổ số miền Nam sẽ được mở thưởng do 3 đài Kiên Giang (XSKG), Tiền Giang (XSTG) và Đà Lạt (XSDL).

Đổi vé số trúng thưởng ở đâu?

- Người trúng thưởng có thể nhận giải tại đại lý vé số gần nhất hoặc trực tiếp tại công ty Xổ số Kiến thiết phát hành tờ vé.

- Đổi thưởng tại đại lý giúp nhanh chóng, thuận tiện nhưng người chơi sẽ phải trả phí hoa hồng, thường dao động từ 0,5% đến 1% tùy từng địa phương.

- Trong khi đó, nhận thưởng trực tiếp tại công ty Xổ số Kiến thiết sẽ nhận đủ tiền giải sau khi trừ thuế (nếu có) mà không phải chịu thêm bất kỳ khoản phí giao dịch nào.

Cơ cấu giải thưởng XSMN

- Giải đặc biệt: 1 giải trị giá 2 tỷ đồng dành cho vé trúng đủ 6 số.

- Giải nhất: 10 giải, mỗi giải 30 triệu đồng cho vé trúng 5 số.

- Giải nhì: 10 giải, mỗi giải 15 triệu đồng cho vé trúng 5 số.

- Giải ba: 20 giải, mỗi giải 10 triệu đồng cho vé trúng 5 số.

- Giải tư: 70 giải, mỗi giải 3 triệu đồng cho vé trúng 5 số.

- Giải năm: 100 giải, mỗi giải 1 triệu đồng cho vé trúng 4 số.

- Giải sáu: 300 giải, mỗi giải 400.000 đồng cho vé trúng 4 số.

- Giải bảy: 1.000 giải, mỗi giải 200.000 đồng cho vé trúng 3 số.

- Giải tám: 10.000 giải, mỗi giải 100.000 đồng cho vé trúng 2 số.

- Giải phụ đặc biệt: 9 vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi vé nhận 50 triệu đồng.

- Giải khuyến khích: 45 vé sai 1 chữ số ở bất kỳ hàng nào trừ hàng đầu tiên, mỗi vé nhận 6 triệu đồng.

