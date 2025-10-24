XSMN 25/10 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 25/10/2025

Kết quả xổ số hôm nay thứ 7 ngày 25/10. Tường thuật xổ số thứ 7. KQXS mới nhất hôm nay ngày 25/10/2025 được quay vào lúc 16h15. XSMN hôm nay thứ 7 - trực tiếp kết quả xổ số miền Nam các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

KQXSMN thứ 7 ngày 25/10 - Tường thuật xổ số kết quả xổ số MN chính xác thứ 7 ngày 25/10/2025 - Kết quả xổ số miền Nam ngày hôm nay thứ 7

Xem kết quả xổ số miền Nam các kỳ trước

- Dò số miền Nam ngày 23/10/2025. Xem lại kết quả XSMN ngày 23/10/2025

Cập nhật từng giờ xổ số miền Nam ngày 23/10/2025, KQXSMN thứ 5 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMN 23/10, kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) ngày 23/10/2025.

- Dò số miền Nam ngày 22/10/2025. Xem lại kết quả XSMN ngày 22/10/2025

Cập nhật từng giờ xổ số miền Nam ngày 22/10/2025, KQXSMN thứ 4 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMN 22/10, kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) ngày 22/10/2025.

- Dò số miền Nam ngày 21/10/2025. Xem lại kết quả XSMN ngày 21/10/2025

Cập nhật từng giờ xổ số miền Nam ngày 21/10/2025, KQXSMN thứ 3 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMN 21/10, kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) ngày 21/10/2025.

- Dò số miền Nam ngày 20/10/2025. Xem lại kết quả XSMN ngày 20/10/2025

Cập nhật từng giờ xổ số miền Nam ngày 20/10/2025, KQXSMN thứ 2 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMN 20/10, kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) ngày 20/10/2025.

Lịch quay trực tiếp KQXS mới nhất

- Thứ Hai: XSMN quay thưởng bởi 3 đài Đồng Tháp (XSDT), TP.HCM (XSHCM) và Cà Mau (XSCM).

- Thứ Ba: Kết quả XSMN do các đài Bạc Liêu (XSBL), Vũng Tàu (XSVT) và Bến Tre (XSBTR) thực hiện.

- Thứ Tư: Ba đài Đồng Nai (XSDN), Cần Thơ (XSCT) và Sóc Trăng (XSST) đảm nhiệm quay thưởng XSMN.

- Thứ Năm: XSMN được mở thưởng bởi đài An Giang (XSAG), Tây Ninh (XSTN) và Bình Thuận (XSBTH).

- Thứ Sáu: Các đài Bình Dương (XSBD), Vĩnh Long (XSVL) và Trà Vinh (XSTV) công bố kết quả XSMN.

- Thứ Bảy: Lịch quay thưởng XSMN do 4 đài TP.HCM (XSHCM), Long An (XSLA), Hậu Giang (XSHG) và Bình Phước (XSBP) thực hiện.

- Chủ Nhật: XSMN mở thưởng bởi 3 đài Kiên Giang (XSKG), Tiền Giang (XSTG) và Đà Lạt (XSDL).

Cơ cấu giải thưởng XSMN

- Giải đặc biệt (6 số trúng): 1 giải trị giá 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số trúng): 10 giải, mỗi giải 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số trúng): 10 giải, mỗi giải 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số trúng): 20 giải, mỗi giải 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số trúng): 70 giải, mỗi giải 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số trúng): 100 giải, mỗi giải 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số trúng): 300 giải, mỗi giải 400.000 đồng.

- Giải bảy (3 số trúng): 1.000 giải, mỗi giải 200.000 đồng.

- Giải tám (2 số trúng): 10.000 giải, mỗi giải 100.000 đồng.

Ngoài ra:

- 9 giải phụ đặc biệt cho vé trùng 5 chữ số cuối của giải đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích cho vé chỉ sai 1 số bất kỳ (trừ hàng trăm ngàn) so với giải đặc biệt, mỗi giải 6 triệu đồng.

Lưu ý về thời gian đổi thưởng và nhận thưởng XSMN

- Người chơi cần lưu ý vé số chỉ có hiệu lực nhận thưởng trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả. Trong khoảng thời gian này, hãy đến công ty xổ số hoặc đại lý ủy quyền để làm thủ tục, tránh để quá hạn khiến vé mất giá trị.

- Công ty xổ số kiến thiết có trách nhiệm bảo mật thông tin người trúng thưởng và chi trả đầy đủ giải thưởng trong tối đa 5 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.