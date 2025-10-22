XSMN 23/10 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 23/10/2025

Kết quả xổ số hôm nay thứ 5 ngày 23/10. Tường thuật xổ số thứ 5. KQXS mới nhất hôm nay ngày 23/10/2025 được quay vào lúc 16h15. XSMN hôm nay thứ 5 - trực tiếp kết quả xổ số miền Nam các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

KQXSMN thứ 5 ngày 23/10 - Tường thuật xổ số kết quả xổ số MN chính xác thứ 5 ngày 23/10/2025 - Kết quả xổ số miền Nam ngày hôm nay thứ 5

Lịch quay trực tiếp KQXS mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Nam (XSMN) do đài Đồng Tháp (XSDT), TP.HCM (XSHCM) và Cà Mau (XSCM) quay thưởng.

- Thứ Ba: Xổ số miền Nam (XSMN) do đài Bạc Liêu (XSBL), Vũng Tàu (XSVT) và Bến Tre (XSBTR) quay số.

- Thứ Tư: Xổ số miền Nam (XSMN) tổ chức quay số do đài Đồng Nai (XSDN), Cần Thơ (XSCT) và Sóc Trăng (XSST).

- Thứ Năm: Xổ số miền Nam (XSMN) do đài An Giang (XSAG), Tây Ninh (XSTN) và Bình Thuận (XSBTH) mở thưởng.

- Thứ Sáu: Xổ số miền Nam (XSMN) mở thưởng do đài Bình Dương (XSBD), Vĩnh Long (XSVL) và Trà Vinh (XSTV).

- Thứ Bảy: Xổ số miền Nam (XSMN) sẽ do đài TP.HCM (XSHCM), Long An (XSLA), Hậu Giang (XSHG) và Bình Phước (XSBP) quay số.

- Chủ Nhật: Xổ số miền Nam (XSMN) sẽ do đài Kiên Giang (XSKG), Tiền Giang (XSTG) và Đà Lạt (XSDL) mở thưởng.

Khi trúng thưởng XSMN cần làm gì?

- Vé số trúng thưởng cần được bảo quản nguyên vẹn, không bị rách, chắp vá hay mất góc để đảm bảo tính hợp lệ.

- Người trúng thưởng phải ghi rõ và chính xác thông tin cá nhân của mình ở mặt sau tờ vé.

- Việc nhận thưởng có thể thực hiện tại Công ty Xổ số Kiến thiết ghi trên vé, hoặc tại chi nhánh và văn phòng đại diện trong khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

- Khi đến nhận giải, người chơi cần mang theo giấy tờ tùy thân hợp lệ như Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu để xác minh thông tin.

- Với các giải thưởng có giá trị trên 10 triệu đồng, người trúng cần thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân theo quy định hiện hành.

Tra cứu KQXS miền Nam mỗi ngày ở đâu?

- Kết quả xổ số miền Nam (XSMN) được cập nhật trực tiếp trên VTC News vào khung giờ 16h15 – 16h30 hàng ngày. Người chơi chỉ cần truy cập vtcnews.vn để xem kết quả mới nhất, chính xác và hoàn toàn miễn phí.

- Ngoài ra, bạn có thể tra cứu kết quả qua tin nhắn SMS bằng cú pháp được in trên vé số. Tuy nhiên, mỗi tin nhắn sẽ bị tính phí dịch vụ theo quy định của từng nhà mạng.

- Chương trình quay thưởng XSMN cũng được truyền hình trực tiếp trên các đài địa phương lúc 16h15 mỗi ngày. Người xem nên kiểm tra trước đài nào quay thưởng trong ngày để tiện theo dõi.

- Nếu muốn trải nghiệm không khí quay số trực tiếp, bạn có thể đến trường quay của công ty Xổ số Kiến thiết để tận mắt chứng kiến toàn bộ quy trình. Sau khi kết quả được công bố, người chơi may mắn có thể đổi thưởng ngay tại chỗ sau khi hoàn tất xác minh vé.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.