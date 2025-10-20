XSMN 20/10 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 20/10/2025

Kết quả xổ số hôm nay thứ 2 ngày 20/10. Tường thuật xổ số thứ 2. KQXS mới nhất hôm nay ngày 20/10/2025 được quay vào lúc 16h15. XSMN hôm nay thứ 2 - trực tiếp kết quả xổ số miền Nam các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

KQXSMN thứ 2 ngày 20/10 - Tường thuật xổ số kết quả xổ số MN chính xác thứ 2 ngày 20/10/2025 - Kết quả xổ số miền Nam ngày hôm nay thứ 2

Xem kết quả xổ số miền Nam các kỳ trước

- Dò số miền Nam ngày 18/10/2025. Xem lại kết quả XSMN ngày 18/10/2025

Cập nhật từng giờ xổ số miền Nam ngày 18/10/2025, KQXSMN thứ 7 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMN 18/10, kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) ngày 18/10/2025.

- Dò số miền Nam ngày 17/10/2025. Xem lại kết quả XSMN ngày 17/10/2025

Cập nhật từng giờ xổ số miền Nam ngày 17/10/2025, KQXSMN thứ 6 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMN 17/10, kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) ngày 17/10/2025.

- Dò số miền Nam ngày 16/10/2025. Xem lại kết quả XSMN ngày 16/10/2025

Cập nhật từng giờ xổ số miền Nam ngày 16/10/2025, KQXSMN thứ 5 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMN 16/10, kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) ngày 16/10/2025.

- Dò số miền Nam ngày 15/10/2025. Xem lại kết quả XSMN ngày 15/10/2025

Cập nhật từng giờ xổ số miền Nam ngày 15/10/2025, KQXSMN thứ 4 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMN 15/10, kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) ngày 15/10/2025.

Lịch quay trực tiếp KQXS mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Nam (XSMN) sẽ do 3 đài gồm Đồng Tháp (XSDT), TP.HCM (XSHCM) và Cà Mau (XSCM) quay thưởng.

- Thứ Ba: Xổ số miền Nam (XSMN) sẽ do 3 đài gồm Bạc Liêu (XSBL), Vũng Tàu (XSVT) và Bến Tre (XSBTR) quay số.

- Thứ Tư: Xổ số miền Nam (XSMN) được tổ chức quay số do 3 gồm đài Đồng Nai (XSDN), Cần Thơ (XSCT) và Sóc Trăng (XSST).

- Thứ Năm: Xổ số miền Nam (XSMN) sẽ do 3 đài gồm An Giang (XSAG), Tây Ninh (XSTN) và Bình Thuận (XSBTH) mở thưởng.

- Thứ Sáu: Xổ số miền Nam (XSMN) mở thưởng do 3 gồm đài Bình Dương (XSBD), Vĩnh Long (XSVL) và Trà Vinh (XSTV).

- Thứ Bảy: Xổ số miền Nam (XSMN) sẽ do 4 đài gồm TP.HCM (XSHCM), Long An (XSLA), Hậu Giang (XSHG) và Bình Phước (XSBP) quay số.

- Chủ Nhật: Xổ số miền Nam (XSMN) sẽ do 3 đài gồm Kiên Giang (XSKG), Tiền Giang (XSTG) và Đà Lạt (XSDL) mở thưởng.

Lưu ý người trúng số cần biết

- Sau khi có kết quả trúng thưởng, người chơi có thể đến công ty xổ số kiến thiết hoặc đại lý vé số gần nơi ở để thực hiện thủ tục nhận giải.

- Khi đến lĩnh thưởng, cần mang theo CCCD/CMND hoặc giấy tờ tùy thân hợp lệ theo quy định của công ty xổ số để đối chiếu thông tin.

- Vé trúng thưởng chỉ có giá trị trong vòng 30 ngày kể từ ngày mở thưởng. Sau thời hạn này, mọi yêu cầu nhận giải sẽ không được chấp nhận.

Tra cứu kết quả xổ số miền Nam chuẩn xác nhất

- Hàng ngày, bạn có thể truy cập vtcnews.vn để xem kết quả xổ số miền Nam (XSMN) được cập nhật liên tục, nhanh chóng và chính xác.

- Người chơi cũng có thể tra cứu kết quả XSMN bằng điện thoại bằng cách soạn tin theo hướng dẫn in trên vé số, kết quả sẽ được gửi về sau ít phút.

- Bên cạnh đó, bạn có thể theo dõi trực tiếp quay thưởng XSMN trên truyền hình hoặc kênh YouTube vào khung giờ 16h15 mỗi ngày.

