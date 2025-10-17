XSMN 17/10 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 17/10/2025

Kết quả xổ số hôm nay thứ 6 ngày 17/10. Tường thuật xổ số thứ 6. KQXS mới nhất hôm nay ngày 17/10/2025 được quay vào lúc 16h15. XSMN hôm nay thứ 6 - trực tiếp kết quả xổ số miền Nam các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

KQXSMN thứ 6 ngày 17/10 - Tường thuật xổ số kết quả xổ số MN chính xác thứ 6 ngày 17/10/2025 - Kết quả xổ số miền Nam ngày hôm nay thứ 6

Xem kết quả xổ số miền Nam các kỳ trước

Lịch quay trực tiếp KQXS mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Nam sẽ do 3 đài gồm Đồng Tháp (XSDT), TP.HCM (XSHCM) và Cà Mau (XSCM) quay thưởng.

- Thứ Ba: Xổ số miền Nam sẽ do 3 đài gồm Bạc Liêu (XSBL), Vũng Tàu (XSVT) và Bến Tre (XSBTR) quay số.

- Thứ Tư: Xổ số miền Nam được tổ chức quay số do 3 gồm đài Đồng Nai (XSDN), Cần Thơ (XSCT) và Sóc Trăng (XSST).

- Thứ Năm: Xổ số miền Nam sẽ do 3 đài gồm An Giang (XSAG), Tây Ninh (XSTN) và Bình Thuận (XSBTH) mở thưởng.

- Thứ Sáu: Xổ số miền Nam mở thưởng do 3 gồm đài Bình Dương (XSBD), Vĩnh Long (XSVL) và Trà Vinh (XSTV).

- Thứ Bảy: Xổ số miền Nam sẽ do 4 đài gồm TP.HCM (XSHCM), Long An (XSLA), Hậu Giang (XSHG) và Bình Phước (XSBP) quay số.

- Chủ Nhật: Xổ số miền Nam sẽ do 3 đài gồm Kiên Giang (XSKG), Tiền Giang (XSTG) và Đà Lạt (XSDL) mở thưởng.

Điều kiện vé lĩnh thưởng XSMN

- Vé số hợp lệ để nhận thưởng phải giữ nguyên hình dạng, đầy đủ các chi tiết, không bị rách, chắp vá, tẩy xóa hay chỉnh sửa, đồng thời vẫn còn trong thời hạn lĩnh thưởng 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả.

- Trong trường hợp vé bị rách do yếu tố khách quan nhưng phần rách không làm ảnh hưởng đến việc xác định trúng thưởng, Công ty Xổ số Kiến thiết sẽ tiến hành kiểm tra, xác minh và xem xét quyết định có chi trả giải thưởng hay không.

Thời hạn trả thưởng XSMN

- Công ty Xổ số Kiến thiết có trách nhiệm thanh toán đầy đủ giá trị giải thưởng cho người trúng theo đúng quy định trong thể lệ dự thưởng. Thời gian chi trả không vượt quá 5 ngày làm việc kể từ khi nhận được yêu cầu lĩnh thưởng hợp lệ.

- Nếu phát sinh khiếu nại hoặc tranh chấp, quá trình trả thưởng sẽ được tạm dừng cho đến khi có kết luận chính thức từ cơ quan chức năng, nhằm đảm bảo tính công bằng và minh bạch cho người tham gia.

