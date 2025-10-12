XSMN 13/10 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 13/10/2025

Kết quả xổ số hôm nay thứ 2 ngày 13/10. Tường thuật xổ số thứ 2. KQXS mới nhất hôm nay ngày 13/10/2025 được quay vào lúc 16h15. XSMN hôm nay thứ 2 - trực tiếp kết quả xổ số miền Nam các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

KQXSMN thứ 2 ngày 13/10 - Tường thuật xổ số kết quả xổ số MN chính xác thứ 2 ngày 13/10/2025 - Kết quả xổ số miền Nam ngày hôm nay thứ 2

Xem kết quả xổ số miền Nam các kỳ trước

Lịch quay trực tiếp KQXS mới nhất

- Thứ Hai: XSMN sẽ được quay thưởng do 3 đài Đồng Tháp (XSDT), TP.HCM (XSHCM) và Cà Mau (XSCM).

- Thứ Ba: XSMN sẽ mở thưởng do 3 đài Bạc Liêu (XSBL), Vũng Tàu (XSVT) và Bến Tre (XSBTR).

- Thứ Tư: XSMN sẽ được tổ chức quay số do đài Đồng Nai (XSDN), Cần Thơ (XSCT) và Sóc Trăng (XSST).

- Thứ Năm: XSMN sẽ tiến hành quay thưởng do 3 đài An Giang (XSAG), Tây Ninh (XSTN) và Bình Thuận (XSBTH).

- Thứ Sáu: XSMN sẽ mở thưởng do đài Bình Dương (XSBD), Vĩnh Long (XSVL) và Trà Vinh (XSTV).

- Thứ Bảy: XSMN sẽ được quay số do 4 đài TP.HCM (XSHCM), Long An (XSLA), Hậu Giang (XSHG) và Bình Phước (XSBP).

- Chủ Nhật: XSMN sẽ khép lại tuần với kết quả đến do 3 đài Kiên Giang (XSKG), Tiền Giang (XSTG) và Đà Lạt (XSDL).

Trúng số lĩnh thưởng ở đâu?

- Khi trúng thưởng, người chơi có thể mang vé đến công ty xổ số kiến thiết hoặc đại lý được ủy quyền để nhận giải.

- Nếu muốn nhận tiền nhanh gọn, bạn nên đến đại lý đổi thưởng trực thuộc công ty xổ số. Tuy nhiên, hình thức này thường mất một khoản phí hoa hồng đổi thưởng, dao động khoảng 0,5% – 1% tùy địa điểm.

- Trường hợp lĩnh thưởng trực tiếp tại công ty XSKT, người trúng sẽ được nhận toàn bộ giá trị giải sau khi khấu trừ thuế (nếu có) mà không phải chi trả thêm bất kỳ khoản phí nào.

Thời gian trả thưởng XSMN

Công ty xổ số kiến thiết sẽ thực hiện trả thưởng cho người trúng trong thời hạn tối đa 5 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận yêu cầu lĩnh thưởng hợp lệ. Nếu phát sinh khiếu nại hoặc tranh chấp, việc chi trả sẽ được tạm dừng cho đến khi có kết quả giải quyết chính thức từ cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.