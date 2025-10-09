XSMN 9/10 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 9/10/2025

Kết quả xổ số hôm nay thứ 5 ngày 9/10. Tường thuật xổ số thứ 5. KQXS mới nhất hôm nay ngày 9/10/2025 được quay vào lúc 16h15. XSMN hôm nay thứ 5 - trực tiếp kết quả xổ số miền Nam các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

KQXSMN thứ 5 ngày 9/10 - Tường thuật xổ số kết quả xổ số MN chính xác thứ 5 ngày 9/10/2025 - Kết quả xổ số miền Nam ngày hôm nay thứ 5

Lịch quay trực tiếp KQXS mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Nam sẽ được 3 đài Đồng Tháp, TP.HCM và Cà Mau tiến hành quay số.

- Thứ Ba: Xổ số miền Nam mở thưởng do 3 đài Bạc Liêu, Vũng Tàu và Bến Tre.

- Thứ Tư: Xổ số miền Nam quay thưởng từ các đài Đồng Nai, Cần Thơ và Sóc Trăng.

- Thứ Năm: Xổ số miền Nam được quay số tại 3 đài An Giang, Tây Ninh và Bình Thuận.

- Thứ Sáu: Xổ số miền Nam sẽ tiến hành qua số từ 3 đài Bình Dương, Vĩnh Long và Trà Vinh.

- Thứ Bảy: Xổ số miền Nam sẽ có 4 đài cùng quay gồm có TP.HCM, Long An, Hậu Giang và Bình Phước.

- Chủ Nhật: Xổ số miền Nam sẽ được khép lại với kết quả từ 3 đài Kiên Giang, Tiền Giang và Đà Lạt.

Lưu ý người trúng số cần biết

- Sau khi có kết quả trúng thưởng, người chơi có thể đến trực tiếp công ty xổ số kiến thiết hoặc đại lý vé số gần nhất để thực hiện thủ tục nhận giải.

- Khi đến lĩnh thưởng, cần mang theo CCCD/CMND hoặc các giấy tờ tùy thân khác theo yêu cầu của công ty XSKT để xác minh thông tin.

- Thời hạn nhận thưởng tối đa là 30 ngày kể từ ngày phát hành vé. Sau thời gian này, tấm vé trúng sẽ hết hiệu lực và không được giải quyết trong bất kỳ trường hợp nào.

Tra cứu kết quả xổ số miền Nam chuẩn xác nhất

- Bạn có thể truy cập trang vtcnews.vn mỗi ngày để cập nhật kết quả xổ số miền Nam nhanh nhất, chính xác và đầy đủ từng đài.

- Ngoài ra, người chơi có thể xem kết quả XSMN ngay trên điện thoại bằng cách soạn tin nhắn theo cú pháp hướng dẫn in trên vé số. Sau khoảng 2–3 phút, hệ thống sẽ gửi kết quả trực tiếp về máy.

- Bên cạnh đó, bạn cũng có thể theo dõi tường thuật trực tiếp kết quả XSMN trên các kênh truyền hình hoặc YouTube vào khung giờ 16h15 hằng ngày.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.