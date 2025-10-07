XSMN 7/10 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 7/10/2025

Kết quả xổ số hôm nay thứ 3 ngày 7/10. Tường thuật xổ số thứ 3. KQXS mới nhất hôm nay ngày 7/10/2025 được quay vào lúc 16h15. XSMN hôm nay thứ 3 - trực tiếp kết quả xổ số miền Nam các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

KQXSMN thứ 3 ngày 7/10 - Tường thuật xổ số kết quả xổ số MN chính xác thứ 3 ngày 7/10/2025 - Kết quả xổ số miền Nam ngày hôm nay thứ 3

Lịch quay trực tiếp KQXS mới nhất

- Thứ Hai: XSMN sẽ được 3 đài Đồng Tháp, TP.HCM và Cà Mau tiến hành quay số.

- Thứ Ba: XSMN mở thưởng do 3 đài Bạc Liêu, Vũng Tàu và Bến Tre.

- Thứ Tư: XSMN quay thưởng từ các đài Đồng Nai, Cần Thơ và Sóc Trăng.

- Thứ Năm: XSMN được quay số tại 3 đài An Giang, Tây Ninh và Bình Thuận.

- Thứ Sáu: XSMN sẽ tiến hành qua số từ 3 đài Bình Dương, Vĩnh Long và Trà Vinh.

- Thứ Bảy: XSMN sẽ có 4 đài cùng quay gồm có TP.HCM, Long An, Hậu Giang và Bình Phước.

- Chủ Nhật: XSMN sẽ được khép lại với kết quả từ 3 đài Kiên Giang, Tiền Giang và Đà Lạt.

Cơ cấu giải thưởng XSMN

- Giải đặc biệt (trúng đủ 6 số): chỉ có 1 giải duy nhất với giá trị 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (trúng 5 số): có 10 giải, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.

- Giải nhì (trúng 5 số): gồm 10 giải, trị giá 15 triệu đồng/giải.

- Giải ba (trúng 5 số): có 20 giải, mỗi giải thưởng 10 triệu đồng.

- Giải tư (trúng 5 số): trao cho 70 vé, mỗi vé nhận 3 triệu đồng.

- Giải năm (trúng 4 số): có 100 giải, mỗi giải 1 triệu đồng.

- Giải sáu (trúng 4 số): bao gồm 300 giải, mỗi giải nhận 400.000 đồng.

- Giải bảy (trúng 3 số): có 1.000 giải, trị giá 200.000 đồng/giải.

- Giải tám (trúng 2 số): gồm 10.000 giải, mỗi giải 100.000 đồng.

- Giải phụ đặc biệt: trao cho 9 vé chỉ sai duy nhất chữ số đầu tiên so với giải đặc biệt, mỗi vé nhận 50 triệu đồng.

- Giải khuyến khích: có 45 giải cho các vé sai bất kỳ 1 chữ số nào (trừ số đầu tiên) so với giải đặc biệt, mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.

Thời gian trả thưởng XSMN

- Người chơi trúng thưởng sẽ được công ty xổ số kiến thiết thanh toán giải thưởng trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc, tính từ lúc tiếp nhận đề nghị lĩnh thưởng hợp lệ.

- Nếu xảy ra tranh chấp hoặc phát sinh khiếu nại, quá trình trả thưởng sẽ kéo dài cho đến khi có quyết định cuối cùng từ cơ quan chức năng có thẩm quyền.

