XSMN 2/10 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 2/10/2025

Kết quả xổ số hôm nay thứ 5 ngày 2/10. Tường thuật xổ số thứ 5. KQXS mới nhất hôm nay ngày 2/10/2025 được quay vào lúc 18h15. XSMN hôm nay thứ 5 - trực tiếp kết quả xổ số miền Nam các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

KQXSMN thứ 5 ngày 2/10 - Tường thuật xổ số kết quả xổ số MN chính xác thứ 5 ngày 2/10/2025 - Kết quả xổ số miền Nam ngày hôm nay thứ 5

Xem kết quả xổ số miền Nam các kỳ trước

Lịch quay trực tiếp KQXS mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Nam (XSMN) sẽ mở thưởng từ 3 đài Đồng Tháp, TP.HCM và Cà Mau.

- Thứ Ba: Xổ số miền Nam (XSMN) sẽ gồm có 3 đài Bạc Liêu, Vũng Tàu và Bến Tre quay số.

- Thứ Tư: Xổ số miền Nam (XSMN) sẽ công bố kết quả từ Đồng Nai, Cần Thơ và Sóc Trăng.

- Thứ Năm: Xổ số miền Nam (XSMN) sẽ tiếp tục với 3 đài An Giang, Tây Ninh và Bình Thuận.

- Thứ Sáu: Xổ số miền Nam (XSMN) sẽ tổ chức do 3 đài Bình Dương, Vĩnh Long và Trà Vinh.

- Thứ Bảy: Xổ số miền Nam (XSMN) sẽ gồm có 4 đài cùng quay gồm TP.HCM, Long An, Hậu Giang và Bình Phước.

- Chủ Nhật: Xổ số miền Nam (XSMN) sẽ kết thúc tuần với kết quả đến từ Kiên Giang, Tiền Giang và Đà Lạt.

Điều kiện lĩnh thưởng XSMN

Để đủ điều kiện nhận thưởng, vé số phải do Công ty Xổ số Kiến thiết phát hành và khớp chính xác với kỳ quay, ngày mở thưởng cùng kết quả đã công bố. Tấm vé cần được bảo quản nguyên vẹn, không rách, không chắp vá, không tẩy xóa hay chỉnh sửa. Ngoài ra, người chơi phải tiến hành đổi thưởng trong thời hạn quy định thì mới được công nhận giá trị trúng thưởng.

Địa điểm đổi vé số trúng thưởng

Khi trúng thưởng xổ số miền Nam, người chơi có thể lựa chọn một trong hai cách sau để lĩnh thưởng:

- Đổi thưởng tại đại lý vé số địa phương: Đây là phương án nhanh gọn và tiện lợi vì không cần đi xa. Tuy nhiên, khi đổi thưởng tại đại lý, bạn sẽ phải trả một khoản phí hoa hồng cho dịch vụ này.

- Đổi thưởng trực tiếp tại công ty XSKT: Người chơi đến đúng địa chỉ in trên tấm vé số để nhận thưởng. Với những giải có giá trị cao, cách này đảm bảo an toàn hơn và không mất phí giao dịch như khi đổi qua đại lý.

