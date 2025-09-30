XSMN 30/9 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 30/9/2025

Kết quả xổ số hôm nay thứ 3 ngày 30/9. Tường thuật xổ số thứ 3. KQXS mới nhất hôm nay ngày 30/9/2025 được quay vào lúc 18h15. XSMN hôm nay thứ 3 - trực tiếp kết quả xổ số miền Nam các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

KQXSMN thứ 3 ngày 30/9 - Tường thuật xổ số kết quả xổ số MN chính xác thứ 3 ngày 30/9/2025 - Kết quả xổ số miền Nam ngày hôm nay thứ 3

Lịch quay trực tiếp KQXS mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Nam mở thưởng từ 3 đài Đồng Tháp, TP.HCM và Cà Mau.

- Thứ Ba: Xổ số miền Nam gồm có 3 đài Bạc Liêu, Vũng Tàu và Bến Tre quay số.

- Thứ Tư: Xổ số miền Nam công bố kết quả từ Đồng Nai, Cần Thơ và Sóc Trăng.

- Thứ Năm: Xổ số miền Nam tiếp tục với 3 đài An Giang, Tây Ninh và Bình Thuận.

- Thứ Sáu: Xổ số miền Nam tổ chức do 3 đài Bình Dương, Vĩnh Long và Trà Vinh.

- Thứ Bảy: Xổ số miền Nam gồm có 4 đài cùng quay gồm TP.HCM, Long An, Hậu Giang và Bình Phước.

- Chủ Nhật: Xổ số miền Nam kết thúc tuần với kết quả đến từ Kiên Giang, Tiền Giang và Đà Lạt.

Trúng số lĩnh thưởng ở đâu?

- Khi trúng giải, bạn có thể đến trực tiếp công ty xổ số kiến thiết hoặc các đại lý ủy quyền để làm thủ tục nhận thưởng.

- Nhiều người thường chọn đổi tại đại lý vì sự tiện lợi và nhanh chóng, nhưng sẽ bị trừ một khoản phí dịch vụ (từ 0,5% đến 1% giá trị giải thưởng).

- Nếu đổi thưởng tại công ty XSKT, bạn sẽ được nhận toàn bộ số tiền sau khi khấu trừ thuế theo quy định (nếu có), mà không phải trả thêm bất kỳ khoản phí nào khác.

Thời hạn lĩnh thưởng, trả thưởng XSMN

- Vé số trúng thưởng chỉ có giá trị nhận giải trong vòng 30 ngày kể từ ngày mở thưởng. Sau thời gian này, vé sẽ mất hiệu lực và không còn được lĩnh thưởng.

- Theo quy định, việc chi trả giải thưởng sẽ được thực hiện chậm nhất trong 05 ngày kể từ khi người trúng nộp yêu cầu nhận thưởng. Tuy vậy, công ty xổ số kiến thiết luôn cố gắng xử lý nhanh chóng để người chơi sớm nhận được tiền thưởng.

