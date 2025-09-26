XSMN 27/9 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 27/9/2025

Kết quả xổ số hôm nay thứ 7 ngày 27/9. Tường thuật xổ số thứ 7. KQXS mới nhất hôm nay ngày 27/9/2025 được quay vào lúc 18h15. XSMN hôm nay thứ 7 - trực tiếp kết quả xổ số miền Nam các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

KQXSMN thứ 7 ngày 27/9 - Tường thuật xổ số kết quả xổ số MN chính xác thứ 7 ngày 27/9/2025 - Kết quả xổ số miền Nam ngày hôm nay thứ 7

Lịch quay trực tiếp KQXS mới nhất

- Thứ Hai: XSMN sẽ được mở thưởng từ 3 đài Đồng Tháp, TP.HCM và Cà Mau.

- Thứ Ba: XSMN sẽ có 3 đài Bạc Liêu, Vũng Tàu và Bến Tre quay số.

- Thứ Tư: XSMN sẽ được công bố kết quả từ Đồng Nai, Cần Thơ và Sóc Trăng.

- Thứ Năm: XSMN sẽ được tiếp tục với 3 đài An Giang, Tây Ninh và Bình Thuận.

- Thứ Sáu: XSMN sẽ được tổ chức do 3 đài Bình Dương, Vĩnh Long và Trà Vinh.

- Thứ Bảy: XSMN sẽ có đến 4 đài cùng quay gồm TP.HCM, Long An, Hậu Giang và Bình Phước.

- Chủ Nhật: XSMN sẽ được kết thúc tuần với kết quả đến từ Kiên Giang, Tiền Giang và Đà Lạt.

Cơ cấu giải thưởng XSMN

- Giải đặc biệt: chỉ có 1 giải duy nhất, trị giá 2 tỷ đồng, dành cho vé trùng chính xác 6 số.

- Giải nhất: gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.

- Giải nhì: có 10 giải, giá trị 15 triệu đồng/giải.

- Giải ba: 20 giải, mỗi giải 10 triệu đồng.

- Giải tư: 70 giải, mỗi giải 3 triệu đồng.

- Giải năm: 100 giải, mỗi giải 1 triệu đồng.

- Giải sáu: 300 giải, mỗi giải 400 nghìn đồng.

- Giải bảy: 1.000 giải, mỗi giải 200 nghìn đồng.

- Giải tám: 10.000 giải, mỗi giải 100 nghìn đồng.

- Giải phụ đặc biệt: gồm 9 giải, dành cho vé trúng 5 số cuối cùng của giải đặc biệt nhưng sai số đầu tiên, mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.

- Giải khuyến khích: có 45 giải, áp dụng cho vé trùng 5 số bất kỳ so với giải đặc biệt (trừ số đầu tiên), mỗi giải được 6 triệu đồng.

Điều kiện vé lĩnh thưởng

Để được công nhận trúng thưởng, vé số phải do Công ty xổ số kiến thiết phát hành, có dãy số và ngày mở thưởng trùng khớp với kết quả được công bố chính thức. Đồng thời, tờ vé cần giữ nguyên hình dạng, không rách, không tẩy xóa hay dán ghép. Người chơi cũng cần lưu ý, thời hạn lĩnh thưởng chỉ trong vòng 30 ngày kể từ ngày quay số, quá hạn sẽ không còn giá trị.

