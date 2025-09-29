XSMN 29/9 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 29/9/2025

Kết quả xổ số hôm nay thứ 2 ngày 29/9. Tường thuật xổ số thứ 2. KQXS mới nhất hôm nay ngày 29/9/2025 được quay vào lúc 18h15. XSMN hôm nay thứ 2 - trực tiếp kết quả xổ số miền Nam các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

KQXSMN thứ 2 ngày 29/9 - Tường thuật xổ số kết quả xổ số MN chính xác thứ 2 ngày 29/9/2025 - Kết quả xổ số miền Nam ngày hôm nay thứ 2

Xem kết quả xổ số miền Nam các kỳ trước

Lịch quay trực tiếp KQXS mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Nam được mở thưởng từ 3 đài Đồng Tháp, TP.HCM và Cà Mau.

- Thứ Ba: Xổ số miền Nam có 3 đài Bạc Liêu, Vũng Tàu và Bến Tre quay số.

- Thứ Tư: Xổ số miền Nam được công bố kết quả từ Đồng Nai, Cần Thơ và Sóc Trăng.

- Thứ Năm: Xổ số miền Nam được tiếp tục với 3 đài An Giang, Tây Ninh và Bình Thuận.

- Thứ Sáu: Xổ số miền Nam được tổ chức do 3 đài Bình Dương, Vĩnh Long và Trà Vinh.

- Thứ Bảy: Xổ số miền Nam có đến 4 đài cùng quay gồm TP.HCM, Long An, Hậu Giang và Bình Phước.

- Chủ Nhật: Xổ số miền Nam được kết thúc tuần với kết quả đến từ Kiên Giang, Tiền Giang và Đà Lạt.

Trúng số lĩnh thưởng ở đâu?

- Khi trúng thưởng, bạn có thể lựa chọn đến công ty xổ số kiến thiết hoặc các đại lý được ủy quyền để nhận giải.

- Đa số người chơi thường đổi thưởng tại đại lý vì nhanh chóng và thuận tiện, nhưng sẽ phải trả phí hoa hồng từ 0,5% đến 1% giá trị giải thưởng như một khoản phí dịch vụ.

- Trong khi đó, nếu nhận thưởng trực tiếp tại công ty XSKT, bạn sẽ nhận đủ số tiền sau khi khấu trừ thuế theo quy định (nếu có), mà không phải chi trả thêm bất kỳ khoản phí nào khác.

Địa điểm đổi vé trúng thưởng

- Vé số trúng thưởng có thể được đổi tại trụ sở công ty xổ số kiến thiết, chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc các đại lý được ủy quyền chi trả.

- Đối với giải thưởng có giá trị nhỏ, người chơi thường chọn đổi tại đại lý để thuận tiện và nhanh chóng nhận tiền. Tuy nhiên, hình thức này sẽ mất thêm phí hoa hồng, thường dao động từ 0,5% đến 1% tùy theo từng đại lý.

- Trong trường hợp trúng giải lớn, bạn nên đến trực tiếp công ty xổ số phát hành để nhận toàn bộ số tiền sau khi khấu trừ thuế (nếu có), mà không phải chi trả thêm khoản phí nào khác.

