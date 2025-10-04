XSMN 4/10 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 4/10/2025

Kết quả xổ số hôm nay thứ 7 ngày 4/10. Tường thuật xổ số thứ 7. KQXS mới nhất hôm nay ngày 4/10/2025 được quay vào lúc 18h15. XSMN hôm nay thứ 7 - trực tiếp kết quả xổ số miền Nam các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

KQXSMN thứ 7 ngày 4/10 - Tường thuật xổ số kết quả xổ số MN chính xác thứ 7 ngày 4/10/2025 - Kết quả xổ số miền Nam ngày hôm nay thứ 7

Lịch quay trực tiếp KQXS mới nhất

- Thứ Hai: Kết quả xổ số miền Nam (XSMN) sẽ do 3 đài Đồng Tháp, TP.HCM và Cà Mau phát hành.

- Thứ Ba: XSMN được quay thưởng bởi 3 đài Bạc Liêu, Vũng Tàu và Bến Tre.

- Thứ Tư: Người chơi theo dõi kết quả XSMN từ các đài Đồng Nai, Cần Thơ và Sóc Trăng.

- Thứ Năm: XSMN tiếp tục quay số tại 3 đài An Giang, Tây Ninh và Bình Thuận.

- Thứ Sáu: Lịch quay số XSMN thuộc về các đài Bình Dương, Vĩnh Long và Trà Vinh.

- Thứ Bảy: XSMN đặc biệt có 4 đài cùng quay gồm TP.HCM, Long An, Hậu Giang và Bình Phước.

- Chủ Nhật: Tuần XSMN khép lại với kết quả từ 3 đài Kiên Giang, Tiền Giang và Đà Lạt.

Lưu ý khi lĩnh thưởng xổ số miền Nam

- Người trúng giải khi đến lĩnh thưởng cần mang theo giấy tờ tùy thân hợp lệ như CMND, CCCD, hộ chiếu, giấy phép lái xe hoặc sổ hộ khẩu chính chủ để hoàn tất thủ tục.

- Trường hợp ủy quyền cho người khác nhận thay, phải có văn bản ủy quyền hợp pháp kèm theo để được chấp nhận.

- Với giải thưởng có giá trị trên 10 triệu đồng, người trúng cần thực hiện nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định pháp luật hiện hành.

Cơ cấu giải thưởng XSMN

- Giải đặc biệt: 1 giải duy nhất, trị giá 2 tỷ đồng dành cho vé trúng đủ 6 số.

- Giải nhất: 10 giải, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng, trúng đủ 5 số.

- Giải nhì: 10 giải, mỗi giải trị giá 15 triệu đồng, trúng 5 số.

- Giải ba: 20 giải, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng, trúng 5 số.

- Giải tư: 70 giải, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng, trúng 5 số.

- Giải năm: 100 giải, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng, trúng 4 số.

- Giải sáu: 300 giải, mỗi giải trị giá 400.000 đồng, trúng 4 số.

- Giải bảy: 1.000 giải, mỗi giải trị giá 200.000 đồng, trúng 3 số.

- Giải tám: 10.000 giải, mỗi giải trị giá 100.000 đồng, trúng 2 số.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt cho vé trúng 5 số cuối trùng với giải đặc biệt (khác chữ số đầu), mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích cho vé chỉ sai 1 số ở bất kỳ hàng nào của giải đặc biệt (trừ hàng trăm ngàn), mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.

