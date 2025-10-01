XSMN 1/10 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 1/10/2025

Kết quả xổ số hôm nay thứ 4 ngày 1/10. Tường thuật xổ số thứ 4. KQXS mới nhất hôm nay ngày 1/10/2025 được quay vào lúc 18h15. XSMN hôm nay thứ 4 - trực tiếp kết quả xổ số miền Nam các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

KQXSMN thứ 4 ngày 1/10 - Tường thuật xổ số kết quả xổ số MN chính xác thứ 4 ngày 1/10/2025 - Kết quả xổ số miền Nam ngày hôm nay thứ 4

Lịch quay trực tiếp KQXS mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Nam (XSMN) mở thưởng từ 3 đài Đồng Tháp, TP.HCM và Cà Mau.

- Thứ Ba: Xổ số miền Nam (XSMN) gồm có 3 đài Bạc Liêu, Vũng Tàu và Bến Tre quay số.

- Thứ Tư: Xổ số miền Nam (XSMN) công bố kết quả từ Đồng Nai, Cần Thơ và Sóc Trăng.

- Thứ Năm: Xổ số miền Nam (XSMN) tiếp tục với 3 đài An Giang, Tây Ninh và Bình Thuận.

- Thứ Sáu: Xổ số miền Nam (XSMN) tổ chức do 3 đài Bình Dương, Vĩnh Long và Trà Vinh.

- Thứ Bảy: Xổ số miền Nam (XSMN) gồm có 4 đài cùng quay gồm TP.HCM, Long An, Hậu Giang và Bình Phước.

- Chủ Nhật: Xổ số miền Nam (XSMN) kết thúc tuần với kết quả đến từ Kiên Giang, Tiền Giang và Đà Lạt.

Điều kiện lĩnh thưởng XSMN

Để được lĩnh thưởng, vé số phải do Công ty Xổ số Kiến thiết phát hành và có thông tin trùng khớp với kỳ quay, ngày mở thưởng cũng như kết quả được công bố. Vé cần giữ nguyên vẹn, không rách nát, chắp vá, tẩy xóa hay chỉnh sửa. Đồng thời, người chơi phải đổi thưởng trong thời hạn quy định mới được công nhận.

Thời hạn lĩnh thưởng, trả thưởng XSMN

- Vé số trúng thưởng có hiệu lực nhận giải trong 30 ngày kể từ ngày quay số mở thưởng. Quá thời hạn này, vé sẽ không còn giá trị.

- Theo quy định, giải thưởng sẽ được chi trả trong vòng 5 ngày kể từ khi người chơi nộp đơn yêu cầu. Trên thực tế, các công ty xổ số thường xử lý nhanh hơn để người trúng sớm nhận thưởng.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.