XSMN 8/10 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 8/10/2025

(VTC News) - XSMN thứ 4 ngày 8/10, kết quả xổ số hôm nay 8/10/2025, xổ số miền Nam thứ 4 hàng tuần, tra cứu XSMN hôm nay thứ 4 ngày 8/10/2025, kết quả XSMN hôm nay.

Kết quả xổ số hôm nay thứ 4 ngày 8/10. Tường thuật xổ số thứ 4. KQXS mới nhất hôm nay ngày 8/10/2025 được quay vào lúc 16h15. XSMN hôm nay thứ 4 - trực tiếp kết quả xổ số miền Nam các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

KQXSMN thứ 4 ngày 8/10 - Tường thuật xổ số kết quả xổ số MN chính xác thứ 4 ngày 8/10/2025 - Kết quả xổ số miền Nam ngày hôm nay thứ 4 

Xem kết quả xổ số miền Nam các kỳ trước

- Dò số miền Nam ngày 6/10/2025. Xem lại kết quả XSMN ngày 6/10/2025

Cập nhật từng giờ xổ số miền Nam ngày 6/10/2025, KQXSMN thứ 2 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMN 6/10, kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) ngày 6/10/2025.

- Dò số miền Nam ngày 5/10/2025. Xem lại kết quả XSMN ngày 5/10/2025

Cập nhật từng giờ xổ số miền Nam ngày 5/10/2025, KQXSMN chủ nhật hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMN 5/10, kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) ngày 5/10/2025.

- Dò số miền Nam ngày 4/10/2025. Xem lại kết quả XSMN ngày 4/10/2025

Cập nhật từng giờ xổ số miền Nam ngày 4/10/2025, KQXSMN thứ 7 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMN 4/10, kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) ngày 4/10/2025.

- Dò số miền Nam ngày 3/10/2025. Xem lại kết quả XSMN ngày 3/10/2025

Cập nhật từng giờ xổ số miền Nam ngày 3/10/2025, KQXSMN thứ 6 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMN 3/10, kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) ngày 3/10/2025.

Lịch quay trực tiếp KQXS mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Nam (XSMN) sẽ được 3 đài Đồng Tháp, TP.HCM và Cà Mau tiến hành quay số.

- Thứ Ba: Xổ số miền Nam (XSMN) mở thưởng do 3 đài Bạc Liêu, Vũng Tàu và Bến Tre.

- Thứ Tư: Xổ số miền Nam (XSMN) quay thưởng từ các đài Đồng Nai, Cần Thơ và Sóc Trăng.

- Thứ Năm: Xổ số miền Nam (XSMN) được quay số tại 3 đài An Giang, Tây Ninh và Bình Thuận.

- Thứ Sáu: Xổ số miền Nam (XSMN) sẽ tiến hành qua số từ 3 đài Bình Dương, Vĩnh Long và Trà Vinh.

- Thứ Bảy: Xổ số miền Nam (XSMN) sẽ có 4 đài cùng quay gồm có TP.HCM, Long An, Hậu Giang và Bình Phước.

- Chủ Nhật: Xổ số miền Nam (XSMN) sẽ được khép lại với kết quả từ 3 đài Kiên Giang, Tiền Giang và Đà Lạt.

Cơ cấu giải thưởng XSMN 

- Giải đặc biệt (6 số trúng): duy nhất 1 giải, trị giá 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số trúng): 10 giải, mỗi giải 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số trúng): 10 giải, mỗi giải 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số trúng): 20 giải, mỗi giải 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số trúng): 70 vé trúng, mỗi vé 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số trúng): 100 giải, mỗi giải 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số trúng): 300 giải, mỗi giải 400.000 đồng.

- Giải bảy (3 số trúng): 1.000 giải, mỗi giải 200.000 đồng.

- Giải tám (2 số trúng): 10.000 giải, mỗi giải 100.000 đồng.

- Giải phụ đặc biệt: 9 vé chỉ sai chữ số đầu tiên so với giải đặc biệt, mỗi vé 50 triệu đồng.

- Giải khuyến khích: 45 vé sai một chữ số bất kỳ (trừ số đầu tiên) so với giải đặc biệt, mỗi giải 6 triệu đồng.

Tra cứu kết quả xổ số miền Nam chuẩn xác nhất

- Truy cập vtcnews.vn hằng ngày để cập nhật kết quả xổ số miền Nam nhanh chóng, chính xác và đầy đủ nhất.

- Xem kết quả XSMN trên điện thoại bằng cách soạn tin nhắn theo cú pháp hướng dẫn trên vé, sau 2-3 phút, kết quả sẽ được gửi về thiết bị của bạn.

- Theo dõi tường thuật trực tiếp kết quả XSMN trên truyền hình hoặc kênh YouTube vào lúc 16h15 mỗi ngày.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.

Thư Trương (Tổng hợp)
