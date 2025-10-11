XSMN 11/10 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 11/10/2025

Kết quả xổ số hôm nay thứ 7 ngày 11/10. Tường thuật xổ số thứ 7. KQXS mới nhất hôm nay ngày 11/10/2025 được quay vào lúc 16h15. XSMN hôm nay thứ 7 - trực tiếp kết quả xổ số miền Nam các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

KQXSMN thứ 7 ngày 11/10 - Tường thuật xổ số kết quả xổ số MN chính xác thứ 7 ngày 11/10/2025 - Kết quả xổ số miền Nam ngày hôm nay thứ 7

Lịch quay trực tiếp KQXS mới nhất

- Thứ Hai: XSMN được quay thưởng bởi 3 đài Đồng Tháp (XSDT), TP.HCM (XSHCM) và Cà Mau (XSCM).

- Thứ Ba: XSMN mở thưởng từ 3 đài Bạc Liêu (XSBL), Vũng Tàu (XSVT) và Bến Tre (XSBTR).

- Thứ Tư: XSMN được tổ chức quay số bởi Đồng Nai (XSDN), Cần Thơ (XSCT) và Sóc Trăng (XSST).

- Thứ Năm: XSMN tiến hành quay thưởng từ 3 đài An Giang (XSAG), Tây Ninh (XSTN) và Bình Thuận (XSBTH).

- Thứ Sáu: XSMN mở thưởng tại Bình Dương (XSBD), Vĩnh Long (XSVL) và Trà Vinh (XSTV).

- Thứ Bảy: XSMN được quay số bởi 4 đài TP.HCM (XSHCM), Long An (XSLA), Hậu Giang (XSHG) và Bình Phước (XSBP).

- Chủ Nhật: XSMN khép lại tuần với kết quả đến từ 3 đài Kiên Giang (XSKG), Tiền Giang (XSTG) và Đà Lạt (XSDL).

Cơ cấu giải thưởng XSMN

- Giải đặc biệt (trúng đủ 6 số): Có 1 giải duy nhất, trị giá 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (trúng 5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải nhận 30 triệu đồng.

- Giải nhì (trúng 5 số): Có 10 giải, phần thưởng mỗi giải là 15 triệu đồng.

- Giải ba (trúng 5 số): Tổng cộng 20 giải, trị giá 10 triệu đồng/giải.

- Giải tư (trúng 5 số): Bao gồm 70 giải, mỗi giải được nhận 3 triệu đồng.

- Giải năm (trúng 4 số): Có 100 giải, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.

- Giải sáu (trúng 4 số): Tổng 300 giải, mỗi giải 400.000 đồng.

- Giải bảy (trúng 3 số): Gồm 1.000 giải, mỗi giải nhận 200.000 đồng.

- Giải tám (trúng 2 số): Có 10.000 giải, phần thưởng mỗi giải 100.000 đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt dành cho các vé trúng 5 số cuối cùng của giải đặc biệt, trị giá 50 triệu đồng/giải.

- 45 giải khuyến khích cho vé chỉ sai 1 số ở bất kỳ hàng nào (trừ hàng trăm nghìn) so với giải đặc biệt, mỗi giải nhận 6 triệu đồng.

Địa điểm đổi vé số trúng thưởng XSMN

Khi trúng thưởng xổ số miền Nam (XSMN), người chơi có thể chọn một trong hai cách nhận giải dưới đây:

- Đổi thưởng tại đại lý vé số gần nhất: Hình thức này được nhiều người ưa chuộng nhờ sự nhanh chóng và thuận tiện, giúp tiết kiệm thời gian di chuyển. Tuy nhiên, khi đổi tại đại lý, bạn có thể phải chi trả một khoản phí đổi thưởng nhỏ tùy theo giá trị giải.

- Nhận thưởng trực tiếp tại công ty XSKT in trên vé: Đây là lựa chọn lý tưởng với các giải có giá trị lớn, đảm bảo an toàn và minh bạch tuyệt đối. Đặc biệt, người trúng thưởng sẽ không mất bất kỳ khoản phí nào khi nhận tiền thưởng theo cách này.

