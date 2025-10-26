XSMN 27/10 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 27/10/2025

Kết quả xổ số hôm nay thứ 2 ngày 27/10. Tường thuật xổ số thứ 2. KQXS mới nhất hôm nay ngày 27/10/2025 được quay vào lúc 16h15. XSMN hôm nay thứ 2 - trực tiếp kết quả xổ số miền Nam các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

KQXSMN thứ 2 ngày 27/10 - Tường thuật xổ số kết quả xổ số MN chính xác thứ 2 ngày 27/10/2025 - Kết quả xổ số miền Nam ngày hôm nay thứ 2

Lịch quay trực tiếp KQXS mới nhất

- Thứ Hai: XSMN sẽ được quay thưởng bởi 3 đài Đồng Tháp (XSDT), TP.HCM (XSHCM) và Cà Mau (XSCM).

- Thứ Ba: Kết quả XSMN sẽ được các đài Bạc Liêu (XSBL), Vũng Tàu (XSVT) và Bến Tre (XSBTR) thực hiện.

- Thứ Tư: Ba đài Đồng Nai (XSDN), Cần Thơ (XSCT) và Sóc Trăng (XSST) sẽ được đảm nhiệm quay thưởng XSMN.

- Thứ Năm: XSMN sẽ được mở thưởng từ đài An Giang (XSAG), Tây Ninh (XSTN) và Bình Thuận (XSBTH).

- Thứ Sáu: Các đài Bình Dương (XSBD), Vĩnh Long (XSVL) và Trà Vinh (XSTV) sẽ được công bố kết quả XSMN.

- Thứ Bảy: Lịch quay thưởng XSMN sẽ được 4 đài TP.HCM (XSHCM), Long An (XSLA), Hậu Giang (XSHG) và Bình Phước (XSBP) thực hiện.

- Chủ Nhật: XSMN sẽ được mở thưởng bởi 3 đài Kiên Giang (XSKG), Tiền Giang (XSTG) và Đà Lạt (XSDL).

Thời gian trả thưởng XSMN

- Công ty Xổ số Kiến thiết sẽ tiến hành chi trả giải thưởng cho người trúng trong thời hạn tối đa 5 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận yêu cầu nhận thưởng hợp lệ.

Trong trường hợp có khiếu nại hoặc tranh chấp, quá trình chi trả sẽ được tạm hoãn cho đến khi có kết luận chính thức từ cơ quan có thẩm quyền.

Đổi vé số trúng thưởng ở đâu?

- Người trúng thưởng có thể mang vé đến công ty Xổ số Kiến thiết hoặc đại lý vé số để thực hiện thủ tục nhận giải.

- Việc đổi thưởng tại đại lý giúp tiết kiệm thời gian và di chuyển, tuy nhiên người chơi sẽ phải trả một khoản phí dịch vụ (thường từ 0,5% – 1% giá trị giải thưởng, tùy nơi).

- Nếu nhận thưởng trực tiếp tại công ty phát hành, người trúng sẽ được nhận đủ giá trị giải thưởng sau khi trừ thuế (nếu có) mà không phải trả thêm bất kỳ chi phí nào khác.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.