XSMN 26/10 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 26/10/2025

Kết quả xổ số hôm nay chủ nhật ngày 26/10. Tường thuật xổ số chủ nhật. KQXS mới nhất hôm nay ngày 26/10/2025 được quay vào lúc 16h15. XSMN hôm nay chủ nhật - trực tiếp kết quả xổ số miền Nam các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

KQXSMN chủ nhật ngày 26/10 - Tường thuật xổ số kết quả xổ số MN chính xác chủ nhật ngày 26/10/2025 - Kết quả xổ số miền Nam ngày hôm nay chủ nhật

Xem kết quả xổ số miền Nam các kỳ trước

Lịch quay trực tiếp KQXS mới nhất

- Thứ Hai: XSMN sẽ quay thưởng bởi 3 đài Đồng Tháp (XSDT), TP.HCM (XSHCM) và Cà Mau (XSCM).

- Thứ Ba: Kết quả XSMN sẽ do các đài Bạc Liêu (XSBL), Vũng Tàu (XSVT) và Bến Tre (XSBTR) thực hiện.

- Thứ Tư: Ba đài Đồng Nai (XSDN), Cần Thơ (XSCT) và Sóc Trăng (XSST) sẽ đảm nhiệm quay thưởng XSMN.

- Thứ Năm: XSMN sẽ được mở thưởng bởi đài An Giang (XSAG), Tây Ninh (XSTN) và Bình Thuận (XSBTH).

- Thứ Sáu: Các đài Bình Dương (XSBD), Vĩnh Long (XSVL) và Trà Vinh (XSTV) sẽ công bố kết quả XSMN.

- Thứ Bảy: Lịch quay thưởng XSMN sẽ do 4 đài TP.HCM (XSHCM), Long An (XSLA), Hậu Giang (XSHG) và Bình Phước (XSBP) thực hiện.

- Chủ Nhật: XSMN sẽ mở thưởng bởi 3 đài Kiên Giang (XSKG), Tiền Giang (XSTG) và Đà Lạt (XSDL).

Cơ cấu giải thưởng XSMN

- Giải đặc biệt: gồm 1 giải trị giá 2 tỷ đồng dành cho vé trúng đủ 6 chữ số.

- Giải nhất: có 10 giải, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng cho vé trúng 5 chữ số.

- Giải nhì: gồm 10 giải, mỗi giải 15 triệu đồng cho vé trúng 5 chữ số.

- Giải ba: có 20 giải, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng cho vé trúng 5 chữ số.

- Giải tư: gồm 70 giải, mỗi giải 3 triệu đồng cho vé trúng 5 chữ số.

- Giải năm: có 100 giải, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng cho vé trúng 4 chữ số.

- Giải sáu: gồm 300 giải, mỗi giải 400.000 đồng cho vé trúng 4 chữ số.

- Giải bảy: có 1.000 giải, mỗi giải trị giá 200.000 đồng cho vé trúng 3 chữ số.

- Giải tám: gồm 10.000 giải, mỗi giải 100.000 đồng cho vé trúng 2 chữ số.

Ngoài ra còn có:

- 9 giải phụ đặc biệt dành cho vé trùng 5 số cuối của giải đặc biệt, mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 số bất kỳ (trừ hàng trăm nghìn) so với giải đặc biệt, mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.

Đổi vé số trúng thưởng ở đâu?

- Người trúng thưởng có thể đến công ty Xổ số Kiến thiết hoặc đại lý vé số gần nhất để làm thủ tục nhận giải.

- Trong đó, đổi thưởng tại đại lý được xem là lựa chọn nhanh gọn và thuận tiện, nhưng người trúng sẽ phải trả một khoản phí hoa hồng – tức phí dịch vụ đổi thưởng, thường dao động từ 0,5% đến 1% tùy từng nơi.

- Ngược lại, nếu nhận thưởng trực tiếp tại công ty phát hành vé, người trúng sẽ được thanh toán toàn bộ giá trị giải thưởng sau khi trừ thuế (nếu có) mà không mất thêm bất kỳ khoản phí nào khác.

