XSMN 31/10 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 31/10/2025

Kết quả xổ số hôm nay thứ 6 ngày 31/10. Tường thuật xổ số thứ 6. KQXS mới nhất hôm nay ngày 31/10/2025 được quay vào lúc 16h15. XSMN hôm nay thứ 6 - trực tiếp kết quả xổ số miền Nam các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

KQXSMN thứ 6 ngày 31/10 - Tường thuật xổ số kết quả xổ số MN chính xác thứ 6 ngày 31/10/2025 - Kết quả xổ số miền Nam ngày hôm nay thứ 6

Xem kết quả xổ số miền Nam các kỳ trước

Lịch quay trực tiếp KQXS mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Nam quay thưởng do 3 đài Đồng Tháp (XSDT), TP.HCM (XSHCM) và Cà Mau (XSCM).

- Thứ Ba: Kết quả xổ số miền Nam do đài Bạc Liêu (XSBL), Vũng Tàu (XSVT) và Bến Tre (XSBTR) thực hiện.

- Thứ Tư: Do ba đài Đồng Nai (XSDN), Cần Thơ (XSCT) và Sóc Trăng (XSST) sẽ đảm nhiệm quay thưởng xổ số miền Nam.

- Thứ Năm: Xổ số miền Nam mở thưởng do đài An Giang (XSAG), Tây Ninh (XSTN) và Bình Thuận (XSBTH).

- Thứ Sáu: Sẽ do ba đài Bình Dương (XSBD), Vĩnh Long (XSVL) và Trà Vinh (XSTV) công bố kết quả xổ số miền Nam.

- Thứ Bảy: Lịch quay thưởng xổ số miền Nam do 4 đài TP.HCM (XSHCM), Long An (XSLA), Hậu Giang (XSHG) và Bình Phước (XSBP).

- Chủ Nhật: Xổ số miền Nam mở thưởng do 3 đài Kiên Giang (XSKG), Tiền Giang (XSTG) và Đà Lạt (XSDL).

Điều kiện vé lĩnh thưởng XSMN

Vé trúng thưởng phải được Công ty Xổ số Kiến thiết phát hành hợp lệ, có thông tin trùng khớp với ngày mở thưởng và dãy số trúng do công ty công bố. Bên cạnh đó, vé cần nguyên vẹn, không rách nát, không tẩy xóa và còn thời hạn lĩnh thưởng 30 ngày tính từ ngày quay số xác định kết quả.

Thời gian trả thưởng XSMN

- Người trúng thưởng sẽ được Công ty Xổ số Kiến thiết thanh toán giải trong vòng tối đa 5 ngày làm việc kể từ khi hồ sơ lĩnh thưởng được xác nhận hợp lệ.

- Nếu phát sinh khiếu nại hoặc tranh chấp, quá trình chi trả sẽ tạm dừng và chỉ được thực hiện sau khi có kết quả xử lý chính thức từ cơ quan có thẩm quyền.

