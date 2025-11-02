XSMN 2/11 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 2/11/2025

Kết quả xổ số hôm nay chủ nhật ngày 2/11. Tường thuật xổ số chủ nhật. KQXS mới nhất hôm nay ngày 2/11/2025 được quay vào lúc 16h15. XSMN hôm nay chủ nhật - trực tiếp kết quả xổ số miền Nam các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

KQXSMN chủ nhật ngày 2/11 - Tường thuật xổ số kết quả xổ số MN chính xác chủ nhật ngày 2/11/2025 - Kết quả xổ số miền Nam ngày hôm nay chủ nhật

Lịch quay trực tiếp KQXS mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Nam (XSMN) quay thưởng bởi 3 đài Đồng Tháp (XSDT), TP.HCM (XSHCM) và Cà Mau (XSCM).

- Thứ Ba: Kết quả xổ số miền Nam (XSMN) bởi đài Bạc Liêu (XSBL), Vũng Tàu (XSVT) và Bến Tre (XSBTR) thực hiện.

- Thứ Tư: Do ba đài Đồng Nai (XSDN), Cần Thơ (XSCT) và Sóc Trăng (XSST) đảm nhiệm quay thưởng xổ số miền Nam (XSMN).

- Thứ Năm: Xổ số miền Nam (XSMN) mở thưởng bởi đài An Giang (XSAG), Tây Ninh (XSTN) và Bình Thuận (XSBTH).

- Thứ Sáu: Bởi ba đài Bình Dương (XSBD), Vĩnh Long (XSVL) và Trà Vinh (XSTV) công bố kết quả xổ số miền Nam (XSMN).

- Thứ Bảy: Lịch quay thưởng xổ số miền Nam (XSMN) bởi 4 đài TP.HCM (XSHCM), Long An (XSLA), Hậu Giang (XSHG) và Bình Phước (XSBP).

- Chủ Nhật: Xổ số miền Nam (XSMN) mở thưởng bởi 3 đài Kiên Giang (XSKG), Tiền Giang (XSTG) và Đà Lạt (XSDL).

Thời hạn lĩnh thưởng, trả thưởng XSMN

- Vé xổ số trúng thưởng có thời hạn lĩnh thưởng trong vòng 30 ngày kể từ ngày mở thưởng. Sau thời gian này, những vé chưa được lĩnh thưởng sẽ mất hiệu lực và không còn giá trị nhận giải.

- Theo quy định, thời gian chi trả giải thưởng tối đa là 5 ngày kể từ khi công ty xổ số kiến thiết nhận được yêu cầu lĩnh thưởng từ người trúng. Tuy nhiên, để thuận tiện cho khách hàng, công ty thường hoàn tất thủ tục và chi trả giải thưởng sớm nhất có thể, đảm bảo người trúng nhận tiền nhanh chóng và kịp thời.

Cơ cấu giải thưởng XSMN

Cơ cấu giải thưởng xổ số miền Nam (XSMN) được thiết kế đa dạng, mang lại nhiều cơ hội trúng thưởng cho người chơi như sau:

- Giải Đặc biệt (6 số): 1 giải duy nhất trị giá 2 tỷ đồng.

- Giải Nhất (5 số): 10 giải, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.

- Giải Nhì (5 số): 10 giải, mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.

- Giải Ba (5 số): 20 giải, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.

- Giải Tư (5 số): 70 giải, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.

- Giải Năm (4 số): 100 giải, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.

- Giải Sáu (4 số): 300 giải, mỗi giải trị giá 400.000 đồng.

- Giải Bảy (3 số): 1.000 giải, mỗi giải trị giá 200.000 đồng.

- Giải Tám (2 số): 10.000 giải, mỗi giải trị giá 100.000 đồng.

Ngoài ra, còn có các giải phụ:

- Giải Phụ Đặc Biệt: 9 giải dành cho các vé trúng 5 số cuối trùng với giải đặc biệt (sai số đầu tiên), mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.

- Giải Khuyến Khích: 45 giải cho các vé sai 1 chữ số bất kỳ so với giải đặc biệt (trừ chữ số đầu tiên), mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.

Cơ cấu này đảm bảo mang đến hàng nghìn cơ hội trúng thưởng mỗi kỳ quay, giúp người chơi XSMN có thêm nhiều cơ hội may mắn và hấp dẫn.

