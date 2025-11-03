XSMN 3/11 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 3/11/2025

Kết quả xổ số hôm nay thứ 2 ngày 3/11. Tường thuật xổ số thứ 2. KQXS mới nhất hôm nay ngày 3/11/2025 được quay vào lúc 16h15. XSMN hôm nay thứ 2 - trực tiếp kết quả xổ số miền Nam các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

KQXSMN thứ 2 ngày 3/11 - Tường thuật xổ số kết quả xổ số MN chính xác thứ 2 ngày 3/11/2025 - Kết quả xổ số miền Nam ngày hôm nay thứ 2

Xem kết quả xổ số miền Nam các kỳ trước

Lịch quay trực tiếp KQXS mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Nam (XSMN) sẽ quay thưởng bởi 3 đài Đồng Tháp (XSDT), TP.HCM (XSHCM) và Cà Mau (XSCM).

- Thứ Ba: Kết quả xổ số miền Nam (XSMN) sẽ bởi đài Bạc Liêu (XSBL), Vũng Tàu (XSVT) và Bến Tre (XSBTR) thực hiện.

- Thứ Tư: Do ba đài Đồng Nai (XSDN), Cần Thơ (XSCT) và Sóc Trăng (XSST) sẽ đảm nhiệm quay thưởng xổ số miền Nam (XSMN).

- Thứ Năm: Xổ số miền Nam (XSMN) sẽ mở thưởng bởi đài An Giang (XSAG), Tây Ninh (XSTN) và Bình Thuận (XSBTH).

- Thứ Sáu: Bởi ba đài Bình Dương (XSBD), Vĩnh Long (XSVL) và Trà Vinh (XSTV) sẽ công bố kết quả xổ số miền Nam (XSMN).

- Thứ Bảy: Lịch quay thưởng xổ số miền Nam (XSMN) bởi 4 đài TP.HCM (XSHCM), Long An (XSLA), Hậu Giang (XSHG) và Bình Phước (XSBP).

- Chủ Nhật: Xổ số miền Nam (XSMN) sẽ mở thưởng bởi 3 đài Kiên Giang (XSKG), Tiền Giang (XSTG) và Đà Lạt (XSDL).

Đổi vé số trúng thưởng ở đâu?

- Người trúng thưởng xổ số có thể nhận giải trực tiếp tại đại lý vé số gần nhất hoặc đến công ty xổ số kiến thiết phát hành vé.

- Đổi thưởng tại đại lý thường nhanh chóng và tiện lợi, nhưng người trúng sẽ phải trả một khoản phí hoa hồng, thường dao động từ 0,5% đến 1% tùy từng khu vực.

- Ngược lại, nếu lĩnh thưởng trực tiếp tại công ty xổ số phát hành vé, người trúng sẽ nhận đủ tiền thưởng sau khi trừ thuế (nếu có) mà không phải trả thêm bất kỳ khoản phí nào khác, đảm bảo quyền lợi tối đa.

Cơ cấu giải thưởng XSMN

- Giải Đặc biệt (6 số): 1 giải duy nhất, trị giá 2 tỷ đồng.

- Giải Nhất (5 số): 10 giải, mỗi giải 30 triệu đồng.

- Giải Nhì (5 số): 10 giải, mỗi giải 15 triệu đồng.

- Giải Ba (5 số): 20 giải, mỗi giải 10 triệu đồng.

- Giải Tư (5 số): 70 giải, mỗi giải 3 triệu đồng.

- Giải Năm (4 số): 100 giải, mỗi giải 1 triệu đồng.

- Giải Sáu (4 số): 300 giải, mỗi giải 400.000 đồng.

- Giải Bảy (3 số): 1.000 giải, mỗi giải 200.000 đồng.

- Giải Tám (2 số): 10.000 giải, mỗi giải 100.000 đồng.

Ngoài ra, XSMN còn có các giải phụ hấp dẫn:

- Giải Phụ Đặc Biệt: 9 giải dành cho vé trúng 5 số cuối trùng giải đặc biệt (sai số đầu tiên), mỗi giải 50 triệu đồng.

- Giải Khuyến Khích: 45 giải dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ so với giải đặc biệt (trừ chữ số đầu tiên), mỗi giải 6 triệu đồng.

