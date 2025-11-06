XSMN 6/11 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 6/11/2025

Kết quả xổ số hôm nay thứ 5 ngày 6/11. Tường thuật xổ số thứ 5. KQXS mới nhất hôm nay ngày 6/11/2025 được quay vào lúc 16h15. XSMN hôm nay thứ 5 - trực tiếp kết quả xổ số miền Nam các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

KQXSMN thứ 5 ngày 6/11 - Tường thuật xổ số kết quả xổ số MN chính xác thứ 5 ngày 6/11/2025 - Kết quả xổ số miền Nam ngày hôm nay thứ 5

Xem kết quả xổ số miền Nam các kỳ trước

- Dò số miền Nam ngày 4/11/2025. Xem lại kết quả XSMN ngày 4/11/2025

Cập nhật từng giờ xổ số miền Nam ngày 4/11/2025, KQXSMN thứ 3 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMN 4/11, kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) ngày 4/11/2025.

- Dò số miền Nam ngày 3/11/2025. Xem lại kết quả XSMN ngày 3/11/2025

Cập nhật từng giờ xổ số miền Nam ngày 3/11/2025, KQXSMN thứ 2 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMN 3/11, kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) ngày 3/11/2025.

- Dò số miền Nam ngày 2/11/2025. Xem lại kết quả XSMN ngày 2/11/2025

Cập nhật từng giờ xổ số miền Nam ngày 2/11/2025, KQXSMN chủ nhật hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMN 2/11, kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) ngày 2/11/2025.

- Dò số miền Nam ngày 1/11/2025. Xem lại kết quả XSMN ngày 1/11/2025

Cập nhật từng giờ xổ số miền Nam ngày 1/11/2025, KQXSMN thứ 7 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMN 1/11, kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) ngày 1/11/2025.

Lịch quay trực tiếp KQXS mới nhất

- Thứ Hai: XSMN quay thưởng từ Đồng Tháp (XSDT), TP.HCM (XSHCM) và Cà Mau (XSCM).

- Thứ Ba: Kết quả XSMN được công bố bởi Bạc Liêu (XSBL), Vũng Tàu (XSVT) và Bến Tre (XSBTR).

- Thứ Tư: XSMN do Đồng Nai (XSDN), Cần Thơ (XSCT) và Sóc Trăng (XSST) quay số.

- Thứ Năm: XSMN mở thưởng từ An Giang (XSAG), Tây Ninh (XSTN) và Bình Thuận (XSBTH).

- Thứ Sáu: XSMN được quay bởi Bình Dương (XSBD), Vĩnh Long (XSVL) và Trà Vinh (XSTV).

- Thứ Bảy: XSMN có 4 đài tham gia gồm TP.HCM (XSHCM), Long An (XSLA), Hậu Giang (XSHG) và Bình Phước (XSBP).

- Chủ Nhật: Kết thúc tuần, XSMN được mở thưởng bởi Kiên Giang (XSKG), Tiền Giang (XSTG) và Đà Lạt (XSDL).

Lưu ý về thời gian đổi thưởng và nhận thưởng XSMN

- Người chơi cần lưu ý rằng vé trúng thưởng chỉ có hiệu lực trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả. Trong khoảng thời gian này, người trúng giải cần đến công ty xổ số hoặc đại lý được ủy quyền để làm thủ tục nhận thưởng. Sau thời hạn quy định, vé sẽ mất giá trị và không được chấp nhận lĩnh thưởng.

- Về phía công ty xổ số kiến thiết, đơn vị có trách nhiệm bảo mật tuyệt đối thông tin cá nhân của người trúng thưởng và thanh toán đầy đủ giá trị giải thưởng trong thời gian tối đa 05 ngày kể từ khi tiếp nhận hồ sơ hợp lệ.

Địa điểm đổi vé số trúng thưởng XSMN

- Khi trúng thưởng xổ số miền Nam, người chơi có thể đến Công ty XSKT phát hành vé số hoặc đại lý được ủy quyền tại các tỉnh trong khu vực để nhận giải.

- Hình thức đổi thưởng tại đại lý được nhiều người lựa chọn nhờ nhanh chóng và thuận tiện, tuy nhiên người trúng sẽ phải trả một khoản phí hoa hồng nhỏ, thường từ 0,5% đến 1% giá trị giải thưởng, tùy theo từng đại lý.

- Trong khi đó, nếu lĩnh thưởng trực tiếp tại công ty XSKT, người chơi sẽ nhận đủ toàn bộ giá trị giải thưởng (sau khi trừ thuế thu nhập cá nhân, nếu có) và không mất thêm bất kỳ khoản phí nào khác.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.