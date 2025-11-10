Đóng

XSMN 10/11 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 10/11/2025

(VTC News) - XSMN thứ 2 ngày 10/11, kết quả xổ số hôm nay 10/11/2025, xổ số miền Nam thứ 2 hàng tuần, tra cứu XSMN hôm nay thứ 2 ngày 10/11/2025, kết quả XSMN.

Kết quả xổ số hôm nay thứ 2 ngày 10/11. Tường thuật xổ số thứ 2. KQXS mới nhất hôm nay ngày 10/11/2025 được quay vào lúc 16h15. XSMN hôm nay thứ 2 - trực tiếp kết quả xổ số miền Nam các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

KQXSMN thứ 2 ngày 10/11 - Tường thuật xổ số kết quả xổ số MN chính xác thứ 2 ngày 10/11/2025 - Kết quả xổ số miền Nam ngày hôm nay thứ 2

Xem kết quả xổ số miền Nam các kỳ trước

- Dò số miền Nam ngày 8/11/2025. Xem lại kết quả XSMN ngày 8/11/2025

Cập nhật từng giờ xổ số miền Nam ngày 8/11/2025, KQXSMN thứ 7 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMN 8/11, kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) ngày 8/11/2025.

- Dò số miền Nam ngày 7/11/2025. Xem lại kết quả XSMN ngày 7/11/2025

Cập nhật từng giờ xổ số miền Nam ngày 7/11/2025, KQXSMN thứ 6 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMN 7/11, kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) ngày 7/11/2025.

- Dò số miền Nam ngày 6/11/2025. Xem lại kết quả XSMN ngày 6/11/2025

Cập nhật từng giờ xổ số miền Nam ngày 6/11/2025, KQXSMN thứ 5 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMN 6/11, kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) ngày 6/11/2025.

- Dò số miền Nam ngày 5/11/2025. Xem lại kết quả XSMN ngày 5/11/2025

Cập nhật từng giờ xổ số miền Nam ngày 5/11/2025, KQXSMN thứ 4 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMN 5/11, kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) ngày 5/11/2025.

Lịch quay trực tiếp KQXS mới nhất

- Thứ Hai: XSMN được quay thưởng do đài Đồng Tháp (XSDT), TP.HCM (XSHCM) và Cà Mau (XSCM).

- Thứ Ba: Kết quả XSMN được công bố do đài Bạc Liêu (XSBL), Vũng Tàu (XSVT) và Bến Tre (XSBTR).

- Thứ Tư: XSMN được do đài Đồng Nai (XSDN), Cần Thơ (XSCT) và Sóc Trăng (XSST) quay số.

- Thứ Năm: XSMN được mở thưởng do đài An Giang (XSAG), Tây Ninh (XSTN) và Bình Thuận (XSBTH).

- Thứ Sáu: XSMN được quay do đài Bình Dương (XSBD), Vĩnh Long (XSVL) và Trà Vinh (XSTV).

- Thứ Bảy: XSMN được 4 đài tham gia gồm có TP.HCM (XSHCM), Long An (XSLA), Hậu Giang (XSHG) và Bình Phước (XSBP).

- Chủ Nhật: Kết thúc tuần, XSMN được mở thưởng do đài Kiên Giang (XSKG), Tiền Giang (XSTG) và Đà Lạt (XSDL).

Quy định trả thưởng

- Công ty Xổ số Kiến thiết có trách nhiệm chi trả đầy đủ giải thưởng cho người trúng theo đúng quy định và thể lệ tham gia đã công bố.

- Thời hạn trả thưởng tối đa là 5 ngày làm việc kể từ khi công ty nhận được yêu cầu lĩnh thưởng hợp lệ từ khách hàng.

- Người trúng thưởng có thể nhận giải thông qua tiền mặt hoặc chuyển khoản, tùy theo nhu cầu của mình.

Điều kiện vé lĩnh thưởng XSMN

- Vé trúng thưởng hợp lệ là vé được hệ thống Vietlott xác nhận trước thời điểm đóng bán, tức ít nhất 15 phút trước khi quay số bắt đầu.

- Vé chưa từng được ghi nhận nhận thưởng trong cơ sở dữ liệu của Vietlott.

- Vé phải nguyên vẹn, không rách, không tẩy xóa hay chỉnh sửa, và tất cả thông tin trên vé phải rõ ràng, chính xác.

- Thời hạn lĩnh thưởng là 60 ngày kể từ ngày công bố kết quả; sau thời gian này, vé sẽ mất giá trị để nhận giải.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.

Thư Trương (Tổng hợp)
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới