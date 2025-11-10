XSMN 10/11 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 10/11/2025

Kết quả xổ số hôm nay thứ 2 ngày 10/11. Tường thuật xổ số thứ 2. KQXS mới nhất hôm nay ngày 10/11/2025 được quay vào lúc 16h15. XSMN hôm nay thứ 2 - trực tiếp kết quả xổ số miền Nam các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

KQXSMN thứ 2 ngày 10/11 - Tường thuật xổ số kết quả xổ số MN chính xác thứ 2 ngày 10/11/2025 - Kết quả xổ số miền Nam ngày hôm nay thứ 2

Xem kết quả xổ số miền Nam các kỳ trước

- Dò số miền Nam ngày 8/11/2025. Xem lại kết quả XSMN ngày 8/11/2025

Cập nhật từng giờ xổ số miền Nam ngày 8/11/2025, KQXSMN thứ 7 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMN 8/11, kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) ngày 8/11/2025.

- Dò số miền Nam ngày 7/11/2025. Xem lại kết quả XSMN ngày 7/11/2025

Cập nhật từng giờ xổ số miền Nam ngày 7/11/2025, KQXSMN thứ 6 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMN 7/11, kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) ngày 7/11/2025.

- Dò số miền Nam ngày 6/11/2025. Xem lại kết quả XSMN ngày 6/11/2025

Cập nhật từng giờ xổ số miền Nam ngày 6/11/2025, KQXSMN thứ 5 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMN 6/11, kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) ngày 6/11/2025.

- Dò số miền Nam ngày 5/11/2025. Xem lại kết quả XSMN ngày 5/11/2025

Cập nhật từng giờ xổ số miền Nam ngày 5/11/2025, KQXSMN thứ 4 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMN 5/11, kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) ngày 5/11/2025.

Lịch quay trực tiếp KQXS mới nhất

- Thứ Hai: XSMN được quay thưởng do đài Đồng Tháp (XSDT), TP.HCM (XSHCM) và Cà Mau (XSCM).

- Thứ Ba: Kết quả XSMN được công bố do đài Bạc Liêu (XSBL), Vũng Tàu (XSVT) và Bến Tre (XSBTR).

- Thứ Tư: XSMN được do đài Đồng Nai (XSDN), Cần Thơ (XSCT) và Sóc Trăng (XSST) quay số.

- Thứ Năm: XSMN được mở thưởng do đài An Giang (XSAG), Tây Ninh (XSTN) và Bình Thuận (XSBTH).

- Thứ Sáu: XSMN được quay do đài Bình Dương (XSBD), Vĩnh Long (XSVL) và Trà Vinh (XSTV).

- Thứ Bảy: XSMN được 4 đài tham gia gồm có TP.HCM (XSHCM), Long An (XSLA), Hậu Giang (XSHG) và Bình Phước (XSBP).

- Chủ Nhật: Kết thúc tuần, XSMN được mở thưởng do đài Kiên Giang (XSKG), Tiền Giang (XSTG) và Đà Lạt (XSDL).

Quy định trả thưởng

- Công ty Xổ số Kiến thiết có trách nhiệm chi trả đầy đủ giải thưởng cho người trúng theo đúng quy định và thể lệ tham gia đã công bố.

- Thời hạn trả thưởng tối đa là 5 ngày làm việc kể từ khi công ty nhận được yêu cầu lĩnh thưởng hợp lệ từ khách hàng.

- Người trúng thưởng có thể nhận giải thông qua tiền mặt hoặc chuyển khoản, tùy theo nhu cầu của mình.

Điều kiện vé lĩnh thưởng XSMN

- Vé trúng thưởng hợp lệ là vé được hệ thống Vietlott xác nhận trước thời điểm đóng bán, tức ít nhất 15 phút trước khi quay số bắt đầu.

- Vé chưa từng được ghi nhận nhận thưởng trong cơ sở dữ liệu của Vietlott.

- Vé phải nguyên vẹn, không rách, không tẩy xóa hay chỉnh sửa, và tất cả thông tin trên vé phải rõ ràng, chính xác.

- Thời hạn lĩnh thưởng là 60 ngày kể từ ngày công bố kết quả; sau thời gian này, vé sẽ mất giá trị để nhận giải.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.