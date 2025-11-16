XSMN 17/11 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 17/11/2025

Kết quả xổ số hôm nay thứ 2 ngày 17/11. Tường thuật xổ số thứ 2. KQXS mới nhất hôm nay ngày 17/11/2025 được quay vào lúc 16h15. XSMN hôm nay thứ 2 - trực tiếp kết quả xổ số miền Nam các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

KQXSMN thứ 2 ngày 17/11 - Tường thuật xổ số kết quả xổ số MN chính xác thứ 2 ngày 17/11/2025 - Kết quả xổ số miền Nam ngày hôm nay thứ 2

Xem kết quả xổ số miền Nam các kỳ trước

- Dò số miền Nam ngày 15/11/2025. Xem lại kết quả XSMN ngày 15/11/2025

Cập nhật từng giờ xổ số miền Nam ngày 15/11/2025, KQXSMN thứ 7 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMN 15/11, kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) ngày 15/11/2025.

- Dò số miền Nam ngày 14/11/2025. Xem lại kết quả XSMN ngày 14/11/2025

Cập nhật từng giờ xổ số miền Nam ngày 14/11/2025, KQXSMN thứ 6 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMN 14/11, kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) ngày 14/11/2025.

- Dò số miền Nam ngày 13/11/2025. Xem lại kết quả XSMN ngày 13/11/2025

Cập nhật từng giờ xổ số miền Nam ngày 13/11/2025, KQXSMN thứ 5 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMN 13/11, kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) ngày 13/11/2025.

- Dò số miền Nam ngày 12/11/2025. Xem lại kết quả XSMN ngày 12/11/2025

Cập nhật từng giờ xổ số miền Nam ngày 12/11/2025, KQXSMN thứ 4 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMN 12/11, kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) ngày 12/11/2025.

Lịch quay trực tiếp KQXS mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Nam (XSMN) quay thưởng do đài Đồng Tháp (XSDT), TP.HCM (XSHCM) và Cà Mau (XSCM).

- Thứ Ba: Kết quả xổ số miền Nam (XSMN) công bố do đài Bạc Liêu (XSBL), Vũng Tàu (XSVT) và Bến Tre (XSBTR).

- Thứ Tư: Xổ số miền Nam (XSMN) do đài Đồng Nai (XSDN), Cần Thơ (XSCT) và Sóc Trăng (XSST) quay số.

- Thứ Năm: Xổ số miền Nam (XSMN) mở thưởng do đài An Giang (XSAG), Tây Ninh (XSTN) và Bình Thuận (XSBTH).

- Thứ Sáu: Xổ số miền Nam (XSMN) quay do đài Bình Dương (XSBD), Vĩnh Long (XSVL) và Trà Vinh (XSTV).

- Thứ Bảy: Xổ số miền Nam (XSMN) 4 đài tham gia gồm có TP.HCM (XSHCM), Long An (XSLA), Hậu Giang (XSHG) và Bình Phước (XSBP).

- Chủ Nhật: Kết thúc tuần, xổ số miền Nam (XSMN) mở thưởng do đài Kiên Giang (XSKG), Tiền Giang (XSTG) và Đà Lạt (XSDL).

Đổi vé số trúng thưởng ở đâu?

- Người trúng số có thể nhận giải tại các đại lý vé số gần nhà hoặc trực tiếp tại công ty xổ số kiến thiết phát hành.

- Lĩnh thưởng tại đại lý thường nhanh chóng, thuận tiện nhưng người chơi sẽ phải trả phí hoa hồng, khoảng 0,5% – 1% tùy địa điểm.

- Ngược lại, khi đến trực tiếp công ty xổ số kiến thiết, người trúng sẽ nhận đủ số tiền sau khi trừ thuế (nếu có) mà không phải trả thêm bất kỳ khoản phí nào.

Thời gian trả thưởng XSMN

- Công ty xổ số kiến thiết sẽ chi trả giải thưởng cho người trúng trong thời gian tối đa 5 ngày làm việc kể từ khi nhận được yêu cầu lĩnh thưởng hợp lệ.

- Trong trường hợp có khiếu nại hoặc tranh chấp, việc chi trả sẽ tạm hoãn cho đến khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền đưa ra quyết định cuối cùng.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc - Trung - Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.