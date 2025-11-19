XSMN 19/11 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 19/11/2025

Kết quả xổ số hôm nay thứ 4 ngày 19/11. Tường thuật xổ số thứ 4. KQXS mới nhất hôm nay ngày 19/11/2025 được quay vào lúc 16h15. XSMN hôm nay thứ 4 - trực tiếp kết quả xổ số miền Nam các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

KQXSMN thứ 4 ngày 19/11 - Tường thuật xổ số kết quả xổ số MN chính xác thứ 4 ngày 19/11/2025 - Kết quả xổ số miền Nam ngày hôm nay thứ 4

Xem kết quả xổ số miền Nam các kỳ trước

Lịch quay trực tiếp KQXS mới nhất

- Thứ Hai: Lịch quay thưởng XSMN sẽ được thực hiện bởi ba đài Đồng Tháp (XSDT), TP.HCM (XSHCM) và Cà Mau (XSCM).

- Thứ Ba: Kết quả XSMN sẽ được công bố từ các đài Bạc Liêu (XSBL), Vũng Tàu (XSVT) và Bến Tre (XSBTR).

- Thứ Tư: Bộ ba đài Đồng Nai (XSDN), Cần Thơ (XSCT) và Sóc Trăng (XSST) sẽ phụ trách quay số XSMN trong ngày.

- Thứ Năm: Lịch mở thưởng XSMN do An Giang (XSAG), Tây Ninh (XSTN) và Bình Thuận (XSBTH) sẽ đảm nhiệm.

- Thứ Sáu: XSMN sẽ được quay bởi các đài Bình Dương (XSBD), Vĩnh Long (XSVL) và Trà Vinh (XSTV).

- Thứ Bảy: Ngày này, XSMN sẽ có 4 đài tham gia gồm TP.HCM (XSHCM), Long An (XSLA), Hậu Giang (XSHG) và Bình Phước (XSBP).

- Chủ Nhật: XSMN gồm có đài Kiên Giang (XSKG), Tiền Giang (XSTG) và Đà Lạt (XSDL).

Điều kiện vé lĩnh thưởng XSMN

Vé số được xem là hợp lệ khi do Công ty XSKT phát hành và các thông tin trên vé trùng khớp với ngày mở thưởng cùng dãy số trúng theo kết quả công bố. Tấm vé phải còn nguyên trạng, không rách, không mờ, không tẩy xóa hay chỉnh sửa. Người chơi cũng cần lưu ý thời hạn lĩnh thưởng chỉ trong vòng 30 ngày kể từ ngày quay số, quá hạn vé sẽ không còn giá trị.

Trúng số lĩnh thưởng ở đâu?

- Khi trúng thưởng, người chơi có thể mang vé đến Công ty XSKT hoặc đến các đại lý được ủy quyền để làm thủ tục nhận giải.

- Để nhận thưởng nhanh và tiện, nhiều người chọn đổi thưởng tại đại lý xổ số. Tuy nhiên, hình thức này thường mất một khoản phí hoa hồng từ khoảng 0,5% đến 1% tùy nơi, xem như phí dịch vụ đổi vé.

- Nếu bạn muốn nhận đủ tiền thưởng mà không tốn thêm chi phí, hãy đến trực tiếp công ty xổ số kiến thiết. Tại đây, người trúng sẽ được chi trả toàn bộ giá trị giải thưởng sau khi trừ thuế (nếu thuộc diện phải nộp) mà không chịu thêm bất kỳ khoản phí nào.

