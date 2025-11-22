XSMN 22/11 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 22/11/2025

Kết quả xổ số hôm nay thứ 7 ngày 22/11. Tường thuật xổ số thứ 7. KQXS mới nhất hôm nay ngày 22/11/2025 được quay vào lúc 16h15. XSMN hôm nay thứ 7 - trực tiếp kết quả xổ số miền Nam các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

KQXSMN thứ 7 ngày 22/11 - Tường thuật xổ số kết quả xổ số MN chính xác thứ 7 ngày 22/11/2025 - Kết quả xổ số miền Nam ngày hôm nay thứ 7

Lịch quay trực tiếp KQXS mới nhất

- Thứ Hai: Lịch quay thưởng XSMN sẽ được quay số bởi ba đài Đồng Tháp (XSDT), TP.HCM (XSHCM) và Cà Mau (XSCM).

- Thứ Ba: XSMN sẽ được công bố từ các đài Bạc Liêu (XSBL), Vũng Tàu (XSVT) và Bến Tre (XSBTR).

- Thứ Tư: Bộ ba đài Đồng Nai (XSDN), Cần Thơ (XSCT) và Sóc Trăng (XSST) sẽ phụ trách quay số XSMN.

- Thứ Năm: XSMN quay thưởng do An Giang (XSAG), Tây Ninh (XSTN) và Bình Thuận (XSBTH) sẽ đảm nhiệm.

- Thứ Sáu: XSMN sẽ được quay bởi đài Bình Dương (XSBD), Vĩnh Long (XSVL) và Trà Vinh (XSTV).

- Thứ Bảy: Ngày này, XSMN sẽ có 4 đài gồm TP.HCM (XSHCM), Long An (XSLA), Hậu Giang (XSHG) và Bình Phước (XSBP).

- Chủ Nhật: XSMN gồm có 3 đài gồm Kiên Giang (XSKG), Tiền Giang (XSTG) và Đà Lạt (XSDL).

Thời hạn lĩnh thưởng, trả thưởng

- Vé số trúng thưởng chỉ có hiệu lực nhận giải trong vòng 30 ngày tính từ ngày mở thưởng. Sau mốc thời gian này, mọi tờ vé dù trúng giải vẫn sẽ bị xem là hết hạn và không còn giá trị lĩnh thưởng.

- Theo quy định, việc chi trả giải thưởng phải được thực hiện không muộn hơn 05 ngày kể từ khi đơn vị phát hành nhận được yêu cầu lĩnh thưởng của người trúng. Tuy vậy, các công ty xổ số kiến thiết luôn cố gắng xử lý hồ sơ nhanh chóng để hoàn tất việc trao thưởng sớm nhất, đảm bảo quyền lợi cho người chơi.

Trúng số lĩnh thưởng ở đâu?

- Khi có vé trúng thưởng, người chơi có thể mang vé đến Công ty Xổ số Kiến thiết hoặc các đại lý đổi thưởng được cấp phép để thực hiện thủ tục nhận giải.

- Nhiều người lựa chọn đổi thưởng tại đại lý vì sự nhanh gọn và tiện lợi, nhưng đi kèm là mức phí dịch vụ dao động khoảng 0,5%–1% giá trị giải thưởng, tùy vào từng điểm đổi thưởng.

- Nếu muốn nhận đủ số tiền trúng thưởng mà không phát sinh thêm chi phí, người trúng có thể đến trực tiếp công ty xổ số kiến thiết. Tại đây, giải thưởng sẽ được chi trả đầy đủ sau khi khấu trừ thuế (nếu có), mà không áp dụng bất kỳ khoản phí nào khác.

