Xem trực tiếp Thanh Hóa vs Thể Công, vòng 9 V.League trên kênh nào?

Thanh Hóa đấu với Thể Công Viettel là trận đấu muộn nhất vòng 9 V.League 2025-2026, diễn ra lúc 18h hôm nay 2/11. Trận Thanh Hóa vs Thể Công được chiếu trực tiếp trên ứng dụng FPT Play, website fptplay.vn. Ngoài ra, khán giả có thể xem trận đấu trên HTV3 hoặc các kênh bóng đá trực tuyến của MyTV, TV360, SCTV.

Việc 4 đối thủ cạnh tranh trực tiếp ở nhóm cuối bảng xếp hạng đều hòa hoặc thua tạo cơ hội cho Đông Á Thanh Hóa bứt lên. Đội bóng xứ Thanh có thể vươn lên đứng thứ 8, vượt qua cả đương kim vô địch Nam Định nếu giành chiến thắng trên sân nhà. Tỷ số hòa cũng là kết quả mang đến lợi thế cho thầy trò huấn luyện viên Choi Won-kwon trong cuộc cạnh tranh ở lại V.League.

Trận Thanh Hóa đấu với Thể Công Viettel được phát sóng trực tiếp trên FPT Play.

Tuy nhiên, thử thách của CLB Thanh Hóa ở vòng này không dễ. Quế Ngọc Hải và đồng đội chạm trán Thể Công Viettel của huấn luyện viên Velizar Popov, người quá hiểu đội bóng xứ Thanh sau khi trải qua giai đoạn thành công nhất lịch sử câu lạc bộ.

Phong độ của Thanh Hóa và Thể Công hoàn toàn trái ngược nhau. Đội chủ nhà vừa giành được chiến thắng đầu tiên trong mùa giải ở vòng 8 khi đánh bại Sông Lam Nghệ An với tỷ số 1-0. Trong khi đó, Thể Công đứt mạch bất bại với trận thua 1-2 trên sân của Hoàng Anh Gia Lai.

Tuy nhiên, tín hiệu tích cực đối với CLB Thanh Hóa là họ chỉ nhận 1 thất bại trong 5 trận đấu gần nhất (thua Hà Nội FC 1-2 trên sân khách). Vấn đề huấn luyện viên Choi Won-kwon cần khắc phục là sức chống đỡ của hàng thủ.

Trong khi đó, Thể Công Viettel có thành tích sân khách không tốt ở mùa giải này. Họ chưa giành được chiến thắng nào trên sân đối phương. Tính xa hơn, trong 7 trận đấu gần nhất thi đấu ở ngoài Hà Nội, đội bóng của huấn luyện viên Popov chỉ hòa hoặc thua. Cũng trên sân Thanh Hóa mùa trước, Thể Công Viettel thất bại với tỷ số 1-3.