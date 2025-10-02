Xem trực tiếp CAHN vs Tai Po, giải AFC Champions League 2 trên kênh nào?

(VTC News) -

CAHN đấu với Tai Po (Đại Phố) của Hong Kong (Trung Quốc) ở lượt trận thứ hai vòng bảng AFC Champions League 2 mùa giải 2025-2026. Trận đấu diễn ra lúc 19h15 hôm nay 2/10, được phát sóng trực tiếp trên kênh K+SPORT 1. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số mới nhất trận đấu CAHN vs Tai Po.

Câu lạc bộ Công an Hà Nội khởi đầu hành trình tại AFC Champions League 2 không trọn vẹn niềm vui. Đại diện của bóng đá Việt Nam chơi rất hay trước đội bóng được đánh giá mạnh nhất bảng là Bắc Kinh Quốc An (Trung Quốc). Tuy nhiên, thầy trò huấn luyện viên Alexandre Polking chỉ có thể ra về với một điểm từ trận hòa 2-2.

CAHN có phong độ tốt trong giai đoạn đầu mùa giải.

Vấn đề của CAHN được bộc lộ rất rõ ràng. Đội đương kim vô địch Cúp Quốc gia kiểm soát trận đấu tốt và tạo ra nhiều cơ hội. Những pha phối hợp bóng ngắn của CAHN có độ ăn ý và tốc độ cao. Tuy nhiên, các học trò của huấn luyện viên Polking chưa làm tốt ở khâu kết thúc. Ngay cả 2 ngoại binh Leo Artur và Alan Sebastiao cũng có thời điểm gây thất vọng.

Trong cuộc đối đầu với Tai Po (Đại Phố) ở lượt trận thứ hai, CAHN không có lực lượng mạnh nhất. Bùi Hoàng Việt Anh, Adou Minh chưa bình phục. Nguyễn Quang Hải vừa trở lại ở trận gặp Nam Định lại gặp chấn thương. HLV Polking không có nhiều lựa chọn ở hàng phòng ngự khi danh sách thương binh vẫn còn Vũ Văn Thanh nghỉ dài hạn.

Tai Po là nhà vô địch giải Hong Kong (Trung Quốc) mùa trước. Đội bóng này từng 2 lần dự AFC Cup trước đây nhưng chỉ giành được 2 chiến thắng sau 14 trận đấu. Ở lượt trận đầu tiên, Tai Po (Đại Phố) gây bất ngờ khi đánh bại Macarthur (Australia) trên sân nhà với tỷ số 2-1.