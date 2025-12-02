Xe tải chở gừng tươi lao xuống vực 100m, tài xế tử vong trong cabin ở Lào Cai

Vào khoảng 17h45 ngày 1/12, một vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra tại thôn Xà Khái Tủng, xã Pha Long, tỉnh Lào Cai. Thời điểm trên, xe tải mang biển kiểm soát 34C‑091.XX chở gừng tươi bất ngờ lao xuống vực sâu gần 100 m. Tài xế Nguyễn Văn H. (SN 1973, quê Ninh Bình) tử vong ngay trong cabin.

Được biết, xe tải do tài xế Nguyễn Văn H. cầm lái chạy theo hướng từ Pha Long đi Mường Khương trên Quốc lộ 4D. Khi đến địa phận thôn Xà Khái Tủng, xe đâm xuống vực.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng Công an xã Pha Long nhanh chóng có mặt, huy động lực lượng và tổ bảo vệ an ninh trật tự các thôn đến hiện trường.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn. (Ảnh: Thanh Tuấn)

Do vực sâu, công tác cứu hộ khó khăn nên đơn vị đã đề nghị Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Lào Cai hỗ trợ.

Tại hiện trường, xe tải nằm sâu dưới vực âm, độ dốc thẳng đứng, địa hình hiểm trở và trơn trượt. Lực lượng cứu hộ đã khẩn trương trinh sát, xác định vị trí nạn nhân và triển khai các biện pháp nghiệp vụ.

Sau gần 30 phút, lực lượng cứu hộ tiếp cận hiện trường, đưa thi thể nạn nhân ra khỏi cabin và bàn giao cho chính quyền địa phương xử lý theo quy định.

Cách đây không lâu, tại phường Sapa, tỉnh Lào Cai, cũng vừa xảy ra vụ sạt lở taluy dương khiến một ô tô bị đất đá vùi lấp, sau đó rơi xuống vực sâu.

Cụ thể, vào khoảng 17h ngày 29/9, trong lúc di chuyển qua khu vực ta luy dương, chiếc xe Ford Territory mang biển số 24A-23052 bất ngờ bị đất đá tràn xuống, xô thẳng xuống vực.

Thời điểm xảy ra sự cố, trên xe có ba người gồm anh Đào Minh Duệ (1972, trú tổ Sa Pả 1, phường Sapa, tài xế), cùng anh Lê Văn Chinh (1985, trú cùng địa chỉ) và anh Hoàng Anh Tuấn (1995, trú phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai).

Ngay khi nhận tin báo, Công an phường Sapa đã phối hợp với lực lượng chức năng khẩn trương tiếp cận hiện trường, tổ chức cứu hộ. Cả ba nạn nhân nhanh chóng được đưa ra khỏi xe và chuyển đi cấp cứu.