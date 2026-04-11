Xe khách giường nằm bốc cháy dữ dội trên Quốc lộ 1 đoạn qua Khánh Hòa

(VTC News) -

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an tỉnh Khánh Hòa đang phối hợp với các lực lượng liên quan điều tra nguyên nhân vụ cháy xe khách xảy ra tại Km 1384+800 Quốc lộ 1, đoạn qua thôn Ninh Lâm, xã Tu Bông chiều 11/4.

Xe khách bị thiêu rụi hoàn toàn (Ảnh: CACC)

Theo thông tin ban đầu, ô tô khách do tài xế Lê Tất Duy (sinh năm 1989, trú TP.HCM) lái chạy từ xã Tây Hòa (Đắk Lắk) đi xã Vạn Thắng (Khánh Hòa) để sửa chữa. Khoảng 14h, khi đến địa điểm trên, phần đuôi xe bỗng bốc cháy, có khả năng lửa xuất phát từ khu vực lốc máy.

Thời điểm xảy ra vụ việc, trên xe ngoài tài xế còn có hai người đang ngồi ở ghế phụ phía trước, đó là ông Nguyễn Khắc Long (sinh năm 1974) và chị Lê Thị Thu Sang (sinh năm 1994), đều trú xã Tây Hòa, Đắk Lắk.

Hiện trường vụ cháy. (Ảnh: CACC)

Phát hiện cháy, những người trên xe kịp thời thoát ra ngoài an toàn. Ngọn lửa bùng phát nhanh đã thiêu rụi toàn bộ chiếc xe khách. Trên xe không chở hàng hóa.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Trước đó không lâu, tại Khánh Hòa cũng xảy ra vụ cháy xe khách. Khoảng 10h30 ngày 1/4, chiếc xe khách loại 21 giường nằm đang di chuyển từ TP.HCM về Nha Trang, vừa đến văn phòng Công ty TNHH Vận tải Du lịch Khanh Phong tại tổ hợp Mường Thanh để trả khách thì phần đầu xe bất ngờ bốc khói đen.

Lúc đó phần lớn hành khách đã xuống xe, chỉ còn khoảng 3 người. Phát hiện cháy, tài xế lập tức hô hoán, yêu cầu những người còn lại nhanh chóng rời khỏi xe rồi tìm cách dập lửa nhưng không thành công.

Chỉ sau ít phút, ngọn lửa bùng phát mạnh và nhanh chóng thiêu rụi toàn bộ xe, cột khói đen bốc cao khiến nhiều du khách và người dân hoảng hốt, đồng loạt báo cơ quan chức năng. Khách lưu trú tại tổ hợp Mường Thanh hoảng sợ, vội vã di chuyển xuống sảnh để đảm bảo an toàn.