Xác minh clip chủ nhà hàng ở Huế chửi bới, đe dọa nhân viên lớn tuổi

(VTC News) -

Lãnh đạo UBND phường Thủy Xuân (TP Huế), cho biết, sẽ xác minh, làm rõ vấn đề liên quan đến đoạn clip một người được cho là chủ nhà hàng hải sản có tiếng đóng trên đường Đồng Khởi (phường Thuỷ Xuân) có hành vi chửi bới, đe dọa một nhân viên lớn tuổi.

Clip ghi lại cảnh người đàn ông được cho là chủ một nhà hàng hải sản nổi tiếng ở Huế chửi bới, đe dọa nhân viên lớn tuổi đang lan truyền trên nhiều Fanpage, hội nhóm Facebook. (Ảnh cắt từ clip)

Trước đó trên mạng xã hội Facebook lan truyền chóng mặt nhiều thông tin tiêu cực liên quan đến nhà hàng hải sản nói trên như hành xử không chuẩn mực, trừ tiền lương vô lý hay quỵt tiền lương của nhân viên... Trong đó, có 2 đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông được cho là chủ nhà hàng có hành vi chửi bới, đe dọa một người phụ nữ lớn tuổi cũng được cho là nhân viên của quán.

Theo đó có 2 đoạn clip có tổng thời lượng hơn 2 phút ghi lại cảnh người đàn ông nói chuyện với một người phụ nữ lớn tuổi. Trong clip người đàn ông liên tục chửi tục, chỉ tay và đe dọa người phụ nữ phải viết và ký vào một tờ giấy biên nhận tiền.

Người phụ nữ được cho là nhân viên của quán khi xin nghỉ việc bị trừ tiền lương vô lý nên nói chuyện với chủ quán, đề nghị trả đủ số tiền công. Tuy nhiên, người đàn ông trong clip liên tục chửi bới, đe dọa và có thái độ không chuẩn mực.

Đoạn clip sau khi xuất hiện trên mạng nhận được hàng chục ngàn lượt xem và bình luận của cộng đồng mạng. Hầu hết cho rằng dù câu chuyện thế nào thì thái độ có phần "giang hồ chợ búa", hành xử không chuẩn mực với người lớn tuổi của người đàn ông là không thể chấp nhận được.