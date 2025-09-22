Xác định 4 đội bóng vào bán kết giải U17 Quốc gia 2025

(VTC News) -

PVF-CAND khởi đầu rất tốt trước Hà Nội khi Nguyễn Du bật cao đánh đầu đưa đội nhà vươn lên dẫn trước. Nhưng ngay ở phút 15, Văn Tấn đã có bàn quân bình tỷ số 1-1 cho Hà Nội cũng sau tình huống bóng bổng hiểm hóc. Hà Nội đã có bàn thắng thứ hai ở phút 35 khi Nguyễn Lực tung cú sút phạt ở khoảng cách 25m nâng tỷ số lên 2-1.

Trong hiệp 2, PVF-CAND đẩy cao đội hình trong lúc Hà Nội chơi chậm chắc để đảm bảo sự an toàn cho cầu môn đội nhà. Tỉ số 2-1 là đủ để nhà đương kim vô địch tiến vào bán kết.

Hà Nội vào bán kết giải U17 Quốc gia 2025.

Đối thủ của Hà Nội ở bán kết là SHB Đà Nẵng. Đội bóng sông Hàn vượt qua An Giang 5-4 ở loạt luân lưu 11m sau 90 phút hòa 0-0. Trong 2 hiệp chính, SHB Đà Nẵng là đội nắm thế chủ động hơn nhưng An Giang lại chơi phòng ngự rất kỷ luật.

Cuộc đối đầu giữa SLNA và Nam Định diễn ra bằng màn rượt đuổi tỷ số ngoạn mục. SLNA dẫn điểm ở phút thứ 10 sau pha ngoặt bóng rồi sút rất kỹ thuật của Viết Duy. Nhưng chỉ 2 phút sau, Văn Tuân tung cú sút phạt đẹp mắt gỡ hòa 1-1 cho Nam Định.

Đến phút 37, SLNA thêm một lần nữa dẫn điểm khi từ một tình huống lộn xộn, Minh Thùy lao vào sút chìm ghi bàn cho đội bóng xứ Nghệ. Nhưng trước khi hết hiệp 1, Nam Hải tung cú lốp bóng kỹ thuật, quân bình tỷ số 2-2 cho Thép Xanh Nam Định.

Bị gỡ phút cuối hiệp 1, SLNA buộc phải gia tăng sức ép trong hiệp 2. Đội bóng xứ Nghệ kiểm soát bóng tốt hơn, tạo ra một số cơ hội ăn bàn rõ nét nhưng không thể tận dụng thành công. Bỏ lỡ những pha ăn bàn đáng tiếc, SLNA đã phải trả giá ở phút chót. Trong một tình huống tổ chức tấn công nhanh ở phút 89, Văn Tuân tung cú sút trực diện, ghi bàn thắng quyết định mang về chiến thắng 3-2 cho Thép Xanh Nam Định, qua đó, tiến vào bán kết.

Đối thủ của Thép Xanh Nam Định ở trận bán kết thứ hai là Thể Công Viettel. Sau 45 phút không ghi được bàn thắng, cả CLB bóng đá TP.HCM và Thể Công Viettel chơi bùng nổ ở hiệp 2. Phút 69, Chi Dân thoát xuống ở cánh trái trước khi tung cú sút như trái phá, ghi bàn thắng cho CLB bóng đá TP.HCM. Nhưng đến phút 73, Đức Nguyên bật cao đánh đầu, gỡ hòa 1-1 cho Thể Công. Đến phút 82, cũng chính cầu thủ vào sân từ ghế dự bị này tung cú dứt điểm trong vòng cấm, ấn định tỷ số 2-1 cho đội nhà.