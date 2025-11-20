WHO khuyến cáo ngừng dùng sữa ByHeart vì nguy cơ ngộ độc botulinum ở trẻ sơ sinh

(VTC News) -

Văn phòng Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam cho biết, đến ngày 19/11, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Bệnh tật Hoa Kỳ (CDC) ghi nhận 31 trường hợp nghi ngờ và xác nhận ngộ độc botulinum ở trẻ sơ sinh sau khi sử dụng sữa công thức ByHeart Whole Nutrition.

Dù là sản phẩm được cấp phép tại Mỹ, loại sữa này vẫn xuất hiện trên một số nền tảng thương mại điện tử tại Việt Nam.

Ngộ độc botulinum ở trẻ sơ sinh không phổ biến nhưng đặc biệt nguy hiểm, có thể gây tử vong nếu không được xử trí kịp thời. Trẻ mắc bệnh thường xuất hiện các biểu hiện như khó bú, nghẹn, táo bón kéo dài, lực bú yếu, sụp mí, giảm nét mặt, khóc yếu, cơ mềm nhũn hoặc không thể nâng đầu. Một số trẻ giảm khả năng cầm nắm, vận động ở tay chân.

Văn phòng Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam phát thông tin cảnh báo.

WHO khuyến cáo phụ huynh lập tức ngừng sử dụng sản phẩm nếu đã mua và theo dõi sát các dấu hiệu bất thường. Khi trẻ có triệu chứng nghi ngờ, cần đưa đến cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám và điều trị chuyên môn.

Ngoài ra, các vật dụng, bình pha sữa và bề mặt từng tiếp xúc với sản phẩm nên được rửa bằng nước xà phòng nóng hoặc vệ sinh bằng máy rửa bát nhằm hạn chế nguy cơ tồn lưu vi khuẩn. Cơ quan y tế tiếp tục theo dõi diễn biến và phối hợp với các đối tác liên quan để cập nhật thông tin cảnh báo tới cộng đồng.

Theo các chuyên gia y tế, botulinum là chất độc thần kinh cực mạnh. Khi vào cơ thể, nó gắn chặt vào các dây thần kinh, gây liệt toàn bộ cơ. Điểm đặc trưng của liệt do botulinum là liệt mềm, đối xứng hai bên, lan từ vùng đầu xuống chân. Liệt nặng có thể gây suy hô hấp, dẫn đến tử vong.