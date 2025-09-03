Vừa sửa chữa được 8 tháng, cầu Hồ ở Bắc Ninh lại chi chít ổ voi, ổ gà

(VTC News) -

Thời gian gần đây, người dân đi qua cầu Hồ - cây cầu huyết mạch nối Quốc lộ 38 giữa Bắc Ninh và Hải Phòng - liên tục phản ánh về tình trạng mặt cầu hư hỏng, lồi lõm, xuất hiện chi chít ổ voi, ổ gà. Đáng nói, cây cầu này mới được sửa chữa, nâng cấp và đưa vào sử dụng được 8 tháng.

Sau 8 tháng sửa chữa, nâng cấp, mặt cầu Hồ đã xuất hiện ổ voi, ổ gà.

Theo ghi nhận tại hiện trường, mặt cầu xuống cấp rõ rệt, nhiều điểm bong tróc, trũng sâu 5-10cm, kéo dài thành vệt và gây xóc nảy mạnh khi xe cộ di chuyển, đặc biệt là vào giờ cao điểm hoặc khi trời mưa khiến nguy cơ trơn trượt, tai nạn gia tăng.

Anh Nguyễn Văn Pha (ở phường Võ Cường, Bắc Ninh) thường xuyên chạy xe qua khu vực này cho biết: "Tôi đi qua cầu Hồ hàng ngày, lúc đầu mới sửa xong thì thấy khá êm, nhưng chỉ vài tháng gần đây lại bắt đầu xuất hiện ổ gà. Đặc biệt vào giờ tan tầm, lượng xe đông, nhiều xe trọng tải lớn như container, xe chở vật liệu… mà đường thì xóc nảy, rất nguy hiểm."

Mặt cầu Hồ xuất hiện nhiều hố đọng nước, trũng sâu 5-10 cm.

Không riêng anh Pha, nhiều người dân khác cũng tỏ ra lo ngại khi cây cầu vốn là tuyến giao thông trọng yếu lại nhanh chóng hư hỏng dù đã được rót kinh phí lớn để sửa chữa, mặt cầu xuất hiện ổ gà, lớp nhựa bong tróc.

“Cầu vừa sửa xong tưởng đâu yên tâm được vài năm, ai ngờ mới vài tháng đã bong tróc, lồi lõm như cũ. Những hôm mưa to, nước ngập hết mặt cầu, người đi xe máy dễ bị trượt ngã", ông Nguyễn Văn Thảo (xã Tân Chi, Bắc Ninh) chia sẻ.

Cầu Hồ là một trong 6 cây cầu nằm trong dự án sửa chữa trên Quốc lộ 38 theo kế hoạch bảo trì quốc lộ năm 2024, được Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng) phê duyệt với tổng kinh phí lên đến 35 tỷ đồng, từ nguồn vốn sự nghiệp kinh tế đường bộ.

Những ổ voi, ổ gà gây nguy hiểm cho người và phương tiện qua lại trên cầu Hồ.

Theo đại diện đơn vị quản lý cầu (được phân công bởi BOT), nguyên nhân chính dẫn đến mặt cầu xuống cấp nhanh chóng là do mưa lớn kéo dài và lượng phương tiện trọng tải lớn lưu thông tăng mạnh.

"Thời gian gần đây chúng tôi phát hiện nhiều ổ gà, ổ voi trên mặt cầu nên đã báo cáo với Ban Quản lý dự án 3 – thuộc Cục Đường bộ Việt Nam để tiến hành sửa chữa, đảm bảo an toàn giao thông", vị đại diện chia sẻ.

Khi được hỏi về chất lượng công trình sau khi sửa chữa, đơn vị này cho biết: "Việc đánh giá chất lượng công trình thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của chủ đầu tư, chúng tôi chỉ là đơn vị quản lý trực tiếp sau khi đưa vào sử dụng".