Vụ Mailisa: Thu giữ 300 lượng vàng, 100 sổ đỏ và 12 siêu xe

Cơ quan điều tra đã thu giữ, phong tỏa 3 tỷ đồng, hơn 400.000 USD, 300 lượng vàng SJC, 100 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong vụ án Mailisa.

Thái Sao Mai
