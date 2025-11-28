+
++
Chia sẻ trang
Phóng sự - Khám phá
Điều tra
Thế giới game
Bài thuốc hay
Quảng cáo
Công nghệ
World Cup 2018
Emagazine
VTC News 10 năm hành trình nhân ái
Asiad 2018
Khát vọng việt nam 2019
Tổng hợp
90 năm Đảng quang vinh
Đại hội Đảng XIII
Lá lành đùm lá rách
Cần biết
Thời sự
SEA Games 32
VTC NEWS TV
Kinh tế
Reels
Thể thao
Sống đẹp
Thế giới
Giáo dục
Pháp luật
Văn hóa - Giải trí
Sức khỏe
Reels
Đời sống
Xe
Thông tin cải chính, xin lỗi
Khoa học - Công nghệ
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Bất động sản
CƯỜI
Euro 2024
Euro 2020
Doanh nghiệp vì người tiêu dùng
Netbiz
Trẻ
Xổ số
Đại hội Đảng XIV
World Cup 2022
Chuyển đổi xanh
Đóng
Vụ Mailisa: Thu giữ 300 lượng vàng, 100 sổ đỏ và 12 siêu xe
(VTC News) -
Cơ quan điều tra đã thu giữ, phong tỏa 3 tỷ đồng, hơn 400.000 USD, 300 lượng vàng SJC, 100 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong vụ án Mailisa.
Thái Sao Mai
Chia sẻ Facebook
Bình luận
Tin mới
Doanh số xe điện toàn cầu dự kiến đạt 20 triệu chiếc năm 2025
11:58 28/11/2025
Giao thông xanh
Câu đố này khó hơn bạn tưởng
11:56 28/11/2025
Hỏi - Đáp
Tân Hoa hậu Quốc tế 2025: Cao 1m8, thạo 3 ngôn ngữ, nhan sắc được ví như búp bê
11:54 28/11/2025
Hoa hậu
Đại biểu Quốc hội kiến nghị rà soát toàn bộ thủy điện nhỏ và quy trình xả lũ
11:52 28/11/2025
Tin nóng
Bị cáo được giảm án 10 tháng tù do ủng hộ người nghèo 1 triệu đồng
11:48 28/11/2025
Bản tin 113
Doanh nhân Đỗ Quang Vinh được vinh danh trong TOP 10 Giải thưởng Sao Đỏ 2025
11:46 28/11/2025
Doanh nghiệp - Doanh nhân
CT Group: Đầu tư khoa học cơ bản, lựa chọn con đường phát triển đi từ 'gốc rễ'
11:39 28/11/2025
Kinh tế
Vỉa hè nhếch nhác sao lại gọi là 'bản sắc Hà Nội', đừng ngụy biện để lấn chiếm
11:30 28/11/2025
Ý kiến
Chưa kịp gượng dậy sau lũ lịch sử, Đắk Lắk lại kích hoạt kịch bản ứng phó bão 15
11:19 28/11/2025
Tin nhanh 24h
Áp lực phải thành công sớm khiến nhiều người trẻ kiệt quệ cảm xúc
11:13 28/11/2025
Tin tức
Top 50 quân đội mạnh nhất thế giới 2025: Mỹ hay Nga là số 1?
11:01 28/11/2025
VTC NEWS TV
Chủ thẩm mỹ viện Mailisa chi 20 tỷ đồng/tháng để quảng cáo 'đánh bóng' sản phẩm
11:00 28/11/2025
Bản tin 113
Bão số 15 Koto giảm cấp, chuyển hướng vào Gia Lai
10:53 28/11/2025
VTC NEWS TV
Lời ân hận, day dứt của người cha suốt 43 năm lạc mất con
10:46 28/11/2025
VTC NEWS TV
Hệ thống Mailisa tạm ngưng hoạt động: Tiền bạc, sức khoẻ của khách hàng ra sao?
10:40 28/11/2025
VTC NEWS TV
Nữ nghệ sĩ 17 lần đoạt giải Grammy sẽ trình diễn tại Lễ trao giải VinFuture 2025
10:37 28/11/2025
Khoa học - Công nghệ
Tư tưởng trọng nam khinh nữ: 'Cuộc chiến' thừa kế gay gắt trong nhiều gia đình
10:36 28/11/2025
VTC NEWS TV
Bão số 15 khó lường, Bộ Xây dựng yêu cầu ứng phó sớm
10:32 28/11/2025
Thị trường
Xe tải điện đầu tiên của Ford có phạm vi hoạt động lên tới 300 km
10:23 28/11/2025
Tin xe 247
Thu giữ 300 lượng vàng, 100 sổ đỏ trong vụ thẩm mỹ viện Mailisa
10:20 28/11/2025
Bản tin 113
Xác minh vụ cô gái bị bắt quỳ, túm tóc hành hung trong đêm ở Quảng Trị
10:16 28/11/2025
Tin nóng
Sóng lớn đánh lật thuyền thúng, 1 người mất tích trên biển ở Lâm Đồng
10:14 28/11/2025
Tin nóng
Tổng thống Putin: Quân đội Nga bao vây thành trì Pokrovsk
10:06 28/11/2025
Thời sự quốc tế
Thủ tướng yêu cầu điều tra vụ tai nạn thảm khốc làm 4 người chết ở Lạng Sơn
10:01 28/11/2025
Tin nóng
4 cánh dùng gừng hiệu quả, an toàn cho hệ tiêu hoá
10:01 28/11/2025
Tư vấn
3 casino người Việt được phép vào chơi có quy mô thế nào?
10:00 28/11/2025
Đầu Tư
Cách tính mức bình quân tiền lương đóng BHXH để hưởng lương hưu, trợ cấp
10:00 28/11/2025
Kinh tế
Hậu trường xử lý hành lý ký gửi ở sân bay và lý do vali hay bị bẹp méo, đến muộn
09:53 28/11/2025
Chuyện bốn phương
Công nghệ 28/11: Ra mắt không gian nghiên cứu AI mở đầu tiên tại TP.HCM
09:41 28/11/2025
Khoa học - Công nghệ
Ô tô con bị vò nát sau va chạm với xe khách ở Lâm Đồng, 2 người tử vong
09:30 28/11/2025
Tin nóng