Volvo triệu hồi hơn 1.300 xe mẫu mới 2026 vì lỗi dây an toàn

(VTC News) -

Volvo từ lâu được biết đến như “người tiên phong” trong lĩnh vực an toàn ô tô. Hơn nửa thế kỷ trước, chính hãng xe Thụy Điển này đã phát minh ra dây an toàn ba điểm, một trong những sáng chế có ảnh hưởng lớn nhất trong lịch sử ngành công nghiệp ô tô.

Thiết kế này không chỉ trở thành tiêu chuẩn toàn cầu mà còn được ghi nhận là đã cứu sống hàng triệu sinh mạng trên khắp thế giới. Thế nhưng, trong một diễn biến đầy nghịch lý, Volvo hiện đang phải thu hồi hàng loạt xe mới do lỗi liên quan đến chính hệ thống dây an toàn – biểu tượng gắn liền với tên tuổi của hãng.

Theo thông tin từ Volvo và Cơ quan An toàn Giao thông Đường cao tốc Hoa Kỳ (NHTSA), tổng cộng 1.355 xe đời 2026 tại Mỹ nằm trong diện triệu hồi. Trong đó có 407 chiếc XC90 sản xuất từ ngày 18/6 đến 2/7/2025, 914 chiếc XC60 lắp ráp từ 23/6 đến 9/7/2025, cùng với 16 chiếc V90 Cross Country và 18 chiếc V60 Cross Country được sản xuất trong tháng 6 và tháng 7/2025. Đây đều là những dòng xe chủ lực của Volvo tại thị trường Mỹ.

1.335 xe Volvo đời mới nằm trong diện thu hồi. (Ảnh: Carscoops)

Nguyên nhân được xác định là do trục trặc ở bộ cuộn dây an toàn. Cụ thể, thanh xoắn (torsion bar) trong bộ phận này có thể đã bị hỏng trong quá trình sản xuất. Volvo cảnh báo rằng nếu thanh xoắn gãy trong trường hợp va chạm, dây đai vai có nguy cơ bị nhả ra ngoài không kiểm soát, từ đó làm giảm khả năng giữ chặt hành khách và tăng nguy cơ chấn thương.

Điều tra nội bộ cho thấy lỗi bắt nguồn từ một trong các nhà cung cấp linh kiện của Volvo. Theo hãng, sự cố xảy ra khi một linh kiện bị kẹt trong quá trình sản xuất, khiến thanh xoắn bị ảnh hưởng. Volvo nhấn mạnh đây là lỗi thuộc về quy trình chế tạo của nhà thầu phụ, chứ không phải từ khâu lắp ráp cuối cùng tại nhà máy của hãng.

Sự cố ở thanh xoắn trong bộ cuộn dây có thể làm dây đai vai nhả ra không kiểm soát, gia tăng nguy cơ chấn thương khi va chạm. (Ảnh: Carscoops)

Mặc dù lỗi được đánh giá là nghiêm trọng, Volvo cho biết hiện chưa ghi nhận trường hợp tai nạn hay chấn thương nào liên quan. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho khách hàng, hãng đã phát động chiến dịch thu hồi. Từ ngày 30/10/2025, các chủ xe sẽ bắt đầu nhận thông báo chính thức. Đồng thời, hệ thống đại lý của Volvo tại Mỹ đã được hướng dẫn tiến hành thay thế dây an toàn hàng ghế trước ở cả hai bên cho tất cả các xe nằm trong diện ảnh hưởng. Việc sửa chữa sẽ được thực hiện miễn phí.