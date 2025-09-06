VNPT đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động lần 2

(VTC News) -

VNPT với dấu ấn đổi mới – tiên phong – sáng tạo

Trong diễn văn lễ Kỷ niệm 80 năm ngày Truyền thống và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động diễn ra vào chiều 6/9 tại Hà Nội, ông Tô Dũng Thái, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn VNPT, chia sẻ: “Danh hiệu Anh hùng Lao động phong tặng cho Tập đoàn VNPT là sự ghi nhận đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với những nỗ lực mang lại kết quả thiết thực của VNPT trong suốt những năm qua. Danh hiệu cao quý này là nguồn động viên to lớn thôi thúc mỗi cán bộ, người lao động VNPT tiếp tục lao động sáng tạo, dấn thân phụng sự đất nước, phụng sự Nhân dân”.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Danh hiệu Anh hùng Lao động tặng Tập đoàn VNPT. (Ảnh: VNPT)

Gần 10 năm trước, VNPT chính thức vận hành chiến lược giai đoạn mới VNPT 4.0 của mình, một chiến lược thể hiện sự thay đổi mạnh mẽ trong xu thế khách quan và tất yếu của chuyển đổi số toàn cầu.

VNPT đã chủ động tái định vị chính mình, khai phá để VNPT không chỉ là nhà cung cấp dịch vụ viễn thông truyền thống, mà VNPT phải chuyển mình để trở một doanh nghiệp công nghệ, cung cấp dịch vụ số, tiên phong góp phần dẫn dắt chuyển đổi số quốc gia từ những ngày đầu tiên.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Lễ kỷ niệm 80 năm ngày Truyền thống và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động của VNPT.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá trong hành trình 80 năm qua, VNPT đã không ngừng đổi mới, sáng tạo, phát triển gắn bó mật thiết với lịch sử cách mạng và sự nghiệp xây dựng, đổi mới và bảo vệ Tổ quốc.

"Từ lực lượng Bưu điện ra đời trong Cách mạng (ngày 15/8/1945) còn non trẻ, kỹ thuật còn thô sơ, nhưng ngành luôn thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ: "Việc liên lạc là một việc quan trọng bậc nhất trong công tác cách mạng…", đã đem tất cả sức lực, trí tuệ và cả xương máu của mình, vượt qua mọi khó khăn, thiếu thốn, hiểm nguy để xây dựng và giữ vững "huyết mạch thông tin", góp phần quan trọng làm nên thành công của 2 cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc, các cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới, phục vụ đời sống nhân dân.

VNPT đã "lột xác" trong 10 năm qua, từ nhà cung cấp viễn thông truyền thống trở thành Tập đoàn hàng đầu về công nghệ số của đất nước ngày nay, tiên phong trong nhiều lĩnh vực, đóng góp quan trọng vào việc thực hiện các đột phá chiến lược về hạ tầng, nguồn nhân lực chất lượng cao và phát triển đất nước", Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: VNPT)

Năm 2019, VNPT cho ra mắt nền tảng mang tầm vóc quốc gia Trục liên thông văn bản quốc gia. Đây là nền tảng kết nối giúp những hệ thống văn bản riêng biệt, phân tán ở 63 tỉnh/thành, 25 Bộ ngành, giờ có thể hoàn toàn trao đổi liên thông trên môi trường số.

Nền tảng Cổng dịch vụ công quốc gia được khai trương vào năm 2020 – một cổng dịch vụ công cấp lần đầu tiên Việt Nam có để phục vụ người dân và doanh nghiệp trên toàn quốc với hơn 3400 dịch vụ công trực tuyến và phục vụ cho đến nay hơn 7 tỷ lượt truy cập. Và cũng trên nền tảng này, lần đầu tiên, từ Trung ương đến các cấp chính quyền có thể quản trị tình hình, chất lượng phục vụ hành chính công.

Mỗi năm hơn 110 triệu yêu cầu của người dân và doanh nghiệp đã được phục vụ theo thời gian thực, hoàn toàn trên môi trường số ở tất cả các cấp Bộ ngành, địa phương. Từ ngày 1/7, Cổng dịch công quốc gia đã chính thức trở thành giao diện duy nhất phục vụ giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp trên cả nước.

Giai đoạn 2021–2022, VNPT lại được trao cơ hội để triển khai dự án công nghệ cấp quốc gia, một dự án chưa từng có tiền lệ – đó là dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với quy mô hơn 100 triệu dân, trải rộng trên toàn bộ 63 tỉnh, thành phố, 11.000 xã phường luôn phải đảm bảo dữ liệu “Đúng - đủ - sạch - sống” và đảm bảo an toàn thông tin tuyệt đối. Đây chính là nền tảng định danh số duy nhất làm tiền đề phát triển các ứng dụng của Đề án 06 của quốc gia, mở ra khả năng tích hợp, chia sẻ dữ liệu phục vụ mọi nhu cầu số của Nhà nước và xã hội, thúc đẩy nhiều ứng dụng, giao dịch số ngày hôm nay.

Tại khu VNPT Space, lãnh đạo Tập đoàn VNPT giới thiệu với Thủ tướng Phạm Minh Chính về sản phẩm công nghệ của VNPT. (Ảnh: VNPT)

Trong thời gian 2023 đến nay, liên tục nhiều sản phẩm Chuyển đổi số lan tỏa từ cấp quốc gia của VNPT được đưa vào ứng dụng thực tế: Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức; Cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử cho Bộ Công an; Hệ thống CSDL dân cư cho Lào ….

Các giải pháp chuyển đổi số của VNPT có mặt tại 100% các TTP trên cả nước; từ tháng 7/2025 sau khi vận hành tổ chức chính quyền theo Nghị quyết 18, 26/34 Tỉnh/Thành phố hiện nay đang sử dụng hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của VNPT cho địa phương mình, 21/34 Tỉnh/thành phố đang sử dụng hệ thống quản lý văn bản điện tử của VNPT; Hệ thống y tế điện tử do VNPT phát triển hiện đang phục vụ hơn 8.200 cơ sở y tế, chiếm hơn 60% thị phần; Hệ sinh thái giáo dục số của VNPT hiện đã được triển khai tại hơn 30.000 trường học, phục vụ gần 10 triệu học sinh và hơn 800.000 giáo viên;

VNPT cũng không ngừng đầu tư và phát triển hệ thống hạ tầng số hiện đại, toàn diện và đồng bộ: VNPT đang vận hành khai thác 8 trung tâm dữ liệu IDC tiêu chuẩn quốc tế; Hạ tầng số 4G, mạng 5G Vinaphone hiện diện tại tất cả Tỉnh thành phố; VNPT đang vận hành khai thác 2 hệ thống vệ tinh, 5 tuyến cáp quang biển và đặc biệt với sự khai trương tuyến cáp đất quốc tế VSTN đã đưa VNPT là doanh nghiệp duy nhất sử hữu hệ thống truyền dẫn toàn diện: cáp biển, cáp đất và vệ tinh.

Về hiệu quả hoạt động, trong gần 10 năm, Tập đoàn đã có bước tiến vượt bậc, quy mô lợi nhuận, nộp Ngân sách nhà nước tăng gấp đôi so với đầu giai đoạn. Đến thời điểm này, doanh thu dịch vụ số cũng đã tăng trưởng quy mô, đóng góp 15% tổng Doanh thu toàn Tập đoàn.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Huỳnh Quang Liêm, Tổng Giám đốc Tập đoàn VNPT, nhấn mạnh: “Trước Thủ tướng Chính phủ và các đồng chí lãnh đạo, chúng tôi xin cam kết sẽ phát huy cao nhất tinh thần Anh hùng Lao động trong thời kỳ mới; sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và quyết liệt trong hành động mục tiêu của mình; sẽ nhanh chóng hiện thực hóa các nhiệm vụ chiến lược được giao, để VNPT tiếp tục là lực lượng tiên phong trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia”.

VNPT cần giữ vai trò “nòng cốt” trong chuyển đổi số quốc gia.

Tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Tập đoàn VNPT tiên phong nghiên cứu, làm chủ công nghệ lõi, then chốt như trí tuệ nhân tạo (AI), Big Data, Cloud, IoT, 5G/6G, an ninh mạng; đầu tư mạnh mẽ vào các phòng Lab nghiên cứu, hợp tác với các viện, trường đại học trong nước và quốc tế để tạo ra những sản phẩm, dịch vụ công nghệ “Make in Vietnam”, có tính cạnh tranh cao, tích cực chuyển giao công nghệ.

Đồng thời, chủ động kiến tạo hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia thông qua xây dựng hệ sinh thái mở để đồng hành, hỗ trợ các Start-up công nghệ phát triển, tạo ra sản phẩm, dịch vụ, giải pháp “Make in Vietnam” đột phá. VNPT cần trở thành một "bệ phóng" cho các ý tưởng sáng tạo, góp phần hình thành cộng đồng công nghệ sôi động, gắn kết với nhau và với nền kinh tế.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng yêu cầu VNPT giữ vai trò “nòng cốt” trong chuyển đổi số quốc gia, thúc đẩy xây dựng hạ tầng số thông qua việc triển khai đồng bộ hạ tầng số quốc gia, đảm bảo kết nối an toàn, thông suốt từ Trung ương đến địa phương.

Cùng với đó là phát triển các nền tảng số dùng chung, phục vụ hiệu quả, an ninh, an toàn cho Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, công dân số và hỗ trợ các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia mạnh mẽ vào tiến trình chuyển đổi số, rút ngắn khoảng cách phát triển giữa các vùng miền; tham gia tích cực bảo đảm an sinh xã hội, nhất là tích cực xoá các vùng lõm sóng viễn thông ở các khu vực vùng sâu, vùng xa trên tinh thần Nhà nước đầu tư, doanh nghiệp vận hành.

Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính thực hiện nghi thức gắn biển Công trình cáp đất Việt Nam – Lào – Thái Lan – Malaysia – Singapore (VSTN) chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 của Đảng bộ Tập đoàn VNPT. (Ảnh: VNPT)

Về việc gắn kết phát triển kinh tế với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu VNPT cần quyết liệt thực hiện các giải pháp công nghệ, góp phần đưa kinh tế số trở thành động lực phát triển mới, bền vững của đất nước, chiếm ít nhất 20% GDP và giúp tăng trưởng GDP cả nước đạt 8,3-8,5% trong năm nay như mục tiêu đề ra, tiến tới đạt tăng trưởng 2 con số những năm tới; trở thành lực lượng nòng cốt trong phòng chống chiến tranh mạng, bảo vệ dữ liệu công dân và hệ thống chính trị trên môi trường mạng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn, Tập đoàn VNPT phát huy sức mạnh truyền thống ngành Bưu điện cách mạng, xây dựng đội ngũ cán bộ, kỹ sư công nghệ chất lượng cao, có tầm nhìn xa trông rộng, bản lĩnh chính trị vững vàng, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, tiên phong, dám dấn thân trong đổi mới sáng tạo, hội nhập quốc tế, đóng góp đắc lực vào thực hiện đột phá chiến lược phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của đất nước.