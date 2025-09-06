(VTC News) -

Nga ra mắt dây chuyền lắp ráp vệ tinh đầu tiên

Tập đoàn Reshetnev của Nga đã chính thức vận hành dây chuyền băng tải đầu tiên trong nước để lắp ráp vệ tinh có trọng lượng lên tới 300 kg. Đây là bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển ngành công nghiệp vũ trụ của Nga, được Phó Thủ tướng thứ nhất Denis Manturov xác nhận trong chuyến công tác tại vùng Krasnoyarsk.

Dây chuyền lắp ráp vệ tinh đầu tiên do Tập đoàn Reshetnev vận hành đánh dấu bước tiến mới trong ngành công nghiệp không gian Nga. (Nguồn: RIA)

Theo ông Manturov, việc sản xuất hàng loạt sẽ giúp rút ngắn thời gian chế tạo vệ tinh và đẩy nhanh quá trình hình thành các chòm vệ tinh quỹ đạo, phục vụ các nhiệm vụ như viễn thám và cung cấp dịch vụ vệ tinh chất lượng cao trên toàn quốc.

Dự án này không chỉ góp phần hiện thực hóa chương trình quốc gia “Không gian” của Nga, mà còn mở đường cho việc phóng thêm các vệ tinh phục vụ đa dạng nhiệm vụ trong tương lai — từ viễn thám cho đến phân vùng địa lý từ xa.

Tesla đề xuất gói lương nghìn tỷ USD cho Elon Musk

Tesla vừa công bố một kế hoạch thưởng chưa từng có trong lịch sử doanh nghiệp: Nếu Elon Musk đạt được các mục tiêu tăng trưởng đề ra, ông sẽ nhận được lượng cổ phiếu mới đủ để nâng tỷ lệ sở hữu lên hơn 25%, đưa tổng tài sản cá nhân vượt mốc 2 nghìn tỷ USD.

Nếu Elon Musk đạt được mục tiêu, ông sẽ nhận được cổ phiếu mới giúp nâng tỷ lệ sở hữu của ông tại Tesla lên 25%. (Nguồn: Reuters)

Theo hồ sơ gửi lên Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC), Musk sẽ phải tăng giá trị thị trường của Tesla từ hơn 1 nghìn tỷ USD hiện tại lên 8,5 nghìn tỷ USD trong vòng 10 năm. Gói thưởng này cũng gắn liền với các mục tiêu lợi nhuận gấp 28 lần so với kế hoạch năm 2018, cùng với việc triển khai 1 triệu robotaxi và 1 triệu robot AI hình người.

Tuy nhiên, đề xuất này gây tranh cãi. Một số nhà phân tích cho rằng đây là dấu hiệu của quản trị doanh nghiệp yếu kém, trong khi Tesla khẳng định Musk là “nhà lãnh đạo có tầm nhìn” và gói thưởng này sẽ chỉ được chi trả nếu ông đạt được toàn bộ các cột mốc hiệu suất.

Doanh nghiệp Châu Á – Thái Bình Dương chi 1–2 triệu USD cho GenAI trong 2025

Trong báo cáo mới công bố của Dell Technologies phối hợp cùng NVIDIA và IDC, ASEAN trong đó có Việt Nam được đánh giá là thị trường tiềm năng trong ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Tuy nhiên, các doanh nghiệp trong nước vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức trong quá trình triển khai công nghệ này.

Theo báo cáo, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang loay hoay ở giai đoạn thử nghiệm (POC), chưa đạt được hiệu quả đầu tư rõ ràng (ROI). Những rào cản phổ biến bao gồm thiếu hụt nhân lực chuyên môn, chi phí tích hợp cao và khó khăn trong quản trị dữ liệu.

Dell Technologies khuyến nghị các tổ chức cần hợp tác chặt chẽ với các đối tác công nghệ để xây dựng lộ trình AI bài bản, đào tạo nhân lực và phát triển hạ tầng phù hợp. Việc chuyển đổi từ thử nghiệm sang triển khai thực tế sẽ giúp doanh nghiệp tận dụng tối đa giá trị của GenAI và học máy (ML), từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh.

Báo cáo cũng cho thấy xu hướng đầu tư mạnh mẽ vào AI trong khu vực, với 84% doanh nghiệp tại APAC dự kiến phân bổ từ 1 đến 2 triệu USD cho các sáng kiến GenAI trong năm 2025.