Top 4 thiết bị công nghệ mới nhất giúp tăng cường trải nghiệm học tập

(VTC News) -

Laptop và máy tính bảng đã trở thành những công cụ không thể thiếu đối với mỗi học sinh, sinh viên. Dưới đây là một số gợi ý về những sản phẩm công nghệ hiện đại, mới ra mắt trong năm 2025, đáp ứng nhu cầu sử dụng và phù hợp với ngân sách của người mua.

ASUS Vivobook 15 X1502VA – Laptop Windows đa năng tầm trung

ASUS Vivobook 15 X1502VA là dòng sản phẩm laptop tầm trung. Với mức giá vừa phải, dưới 20 triệu đồng, Vivobook 15 mang đến cấu hình rất đáng nể: CPU Intel Core i5‑13420H, RAM 16GB, SSD 512GB – quá đủ để xử lý tốt hầu hết các tác vụ học tập, thuyết trình, lập trình cơ bản, xử lý dữ liệu Excel hoặc làm đồ án PowerPoint.

ASUS Vivobook 15 X1502VA. (Ảnh: fptshop)

Màn hình lớn 15.6 inch Full HD giúp làm việc thoải mái hơn, nhất là khi chia đôi cửa sổ, đọc tài liệu song song. Ngoài ra, bàn phím fullsize có bàn phím số riêng, tích hợp cảm biến vân tay, và đặc biệt là nhiều cổng kết nối – điều mà sinh viên rất cần khi phải cắm HDMI, USB, chuột, tai nghe, thậm chí là cả thẻ nhớ microSD.

Dù pin không quá xuất sắc và máy hơi ấm khi chạy nặng, nhưng xét trên tầm giá – đây là một lựa chọn “đủ dùng – đáng tiền” cho sinh viên học ngành kỹ thuật, kinh tế, tin học hay cần máy Windows để chạy phần mềm chuyên ngành.

Xiaomi Redmi Pad 2 – Tablet phổ thông dành cho ngân sách thấp

Trong khi nhiều người vẫn nghĩ rằng để học online, đọc tài liệu hay làm bài thì cần đến những thiết bị đắt tiền, thì Redmi Pad 2 đã chứng minh điều ngược lại. Với mức giá dưới 5 triệu đồng, bên trong, máy chạy chip Snapdragon 680, RAM 6GB – không quá mạnh, nhưng đủ cho các tác vụ học tập cơ bản. …

Tất nhiên, với mức giá này, máy có một vài giới hạn – nhưng nếu bạn đang tìm một chiếc máy hỗ trợ học online, đọc tài liệu và giải trí nhẹ nhàng thì Redmi Pad 2 là lựa chọn rất đáng cân nhắc.

Xiaomi Redmi Pad 2. (Ảnh: thegioididong)

Bạn vẫn có một chiếc tablet với màn hình 11 inch độ phân giải 2.5K, tần số quét 90Hz cho trải nghiệm mượt mà, loa 4 chiều Dolby Atmos cực ổn để xem bài giảng, nghe podcast hay học nhóm trực tuyến. Đặc biệt, viên pin 9.000 mAh cho phép dùng gần như cả hai ngày mà không cần sạc – cực kỳ phù hợp cho các bạn học sinh cần thiết bị dùng mọi lúc mọi nơi.

Sản phẩm Xiaomi Redmi Pad 2 có giá từ 4 triệu đồng trở lên.

iPad A16 – Máy tính bảng linh hoạt

Dù không thuộc dòng iPad Pro hay iPad Air, iPad A16 vẫn được trang bị chip Apple A16 Bionic – con chip mạnh mẽ đang được dùng trên iPhone cao cấp, đủ sức xử lý mọi tác vụ học tập, từ ghi chú bằng Apple Pencil, học online qua Zoom, đến làm slide hay chạy song song nhiều ứng dụng học tập…

iPad A16 của Apple. (Ảnh: CellphoneS)

Không chỉ mạnh mẽ, iPad A16 còn cực kỳ linh hoạt để bạn có thể dùng như một cuốn sổ tay điện tử, một cuốn giáo trình PDF, hay thậm chí là máy tính mini nếu gắn kèm bàn phím rời.

Với màn hình 10.9 inch sắc nét và pin kéo dài lên đến 10 tiếng, iPad A16 thực sự là công cụ học tập hiện đại – nhất là cho những bạn sinh viên cần gọn nhẹ, tiện dụng và hỗ trợ sáng tạo.

iPad A16 có giá dao động từ 8 - 15 triệu đồng tùy loại.

MacBook Air M4 – Laptop mạnh mẽ, bền bỉ

MacBook Air M4 là dòng laptop cao cấp mới nhất của Apple. Sản phẩm có trọng lượng 1,24 kg với chất liệu nhôm nguyên khối. Thiết bị nhỏ gọn, nhẹ nhàng nên thích hợp để mang đi học, đi chơi…

MacBook Air M4 sử dụng chip Apple M4 cho tốc độ và năng lực mạnh để nhanh chóng hoàn thành các công việc hàng ngày, đa nhiệm trên các ứng dụng và cuộc gọi video, cũng như xử lý những nội dung phức tạp trong các ứng dụng sáng tạo và game.

MacBook Air M4 của Apple. (Ảnh: CellphoneS)

MacBook Air M4 là dòng laptop cao cấp mới nhất của Apple (Ảnh: CellphoneS). Hệ thống xử lý Macbook M4 được bổ trợ bởi 16GB RAM, cho phép người dùng mở nhiều ứng dụng cùng lúc, chuyển đổi giữa các tác vụ một cách trơn tru mà không gặp phải tình trạng chậm trễ. Điều này giúp tối ưu hóa năng suất làm việc và học tập hàng ngày.

Laptop mới nhất của Apple này thích hợp để làm slide, những thiết kế đồ họa nhẹ, chơi một số tựa game giải trí … Theo đại diện của hệ thống bán lẻ CellphoneS, thời lượng pin của MacBook Air có thể lên tới 18 tiếng sử dụng.

MacBook Air M4 có giá dao động từ 24 – 25 triệu đồng.