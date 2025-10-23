VinSpeed có Tổng Giám đốc mới

(VTC News) -

Thông tin từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho biết ông Phạm Thiếu Hoa vừa được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đường sắt cao tốc VinSpeed.

Ngoài vai trò mới tại VinSpeed, ông Hoa hiện vẫn là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinhomes.

Ông Phạm Thiếu Hoa sinh năm 1963 tại Hà Nam cũ (nay là tỉnh Ninh Bình), là thạc sỹ quản trị kinh doanh. Từ năm 1987 đến năm 2002, ông Phạm Thiếu Hoa phụ trách công tác xuất nhập khẩu tại Công ty Leaprodexim Vietnam.

Từ năm 2003 đến năm 2005, ông Hoa đảm nhiệm vị trí Phó Giám đốc Kinh doanh Tập đoàn Technocom, công ty sản xuất mì gói mà ông Phạm Nhật Vượng gây dựng tại Ukraine (tiền thân của Tập đoàn Vingroup).

Từ tháng 12/2005, ông Hoa được bổ nhiệm làm Giám đốc Phát triển dự án Công ty cổ phần Vincom. Ngoài ra, ông còn là thành viên HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển địa ốc Thành phố Hoàng Gia, thành viên HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản Hồ Tây.

Chủ tịch Vinhomes Phạm Thiếu Hoa. (Ảnh: VHM).

Từ tháng 2/2015, ông Phạm Thiếu Hoa được bầu vào vị trí thành viên HĐQT Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Nam Hà Nội. Ngoài ra, ông Hoa còn là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng, thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Phát triển đô thị Nam Hà Nội.

Tháng 2/2018, ông Phạm Thiếu Hoa được bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc Phát triển dự án Vinhomes. Ngày 18/5/2019, ông Phạm Thiếu Hoa được bổ nhiệm thay thế bà Lưu Thị Ánh Xuân làm Tổng Giám đốc Vinhomes.

Từ 8/7/2020 ông Hoa là thành viên HĐQT Công ty cổ phần Vinhomes, đến 11/5/2022 ông được bầu làm Chủ tịch HĐQT Vinhomes.

VinSpeed được tỷ phú Phạm Nhật Vượng sáng lập vào tháng 5, hoạt động chính về xây dựng công trình đường sắt, sản xuất đầu máy xe lửa, toa xe... Ông Vượng nắm 51% cổ phần của công ty này, hai con trai Phạm Nhật Quân Anh và Phạm Nhật Minh Hoàng giữ 1%. Còn lại, Tập đoàn Đầu tư Việt Nam (VIG) sở hữu 35% vốn và Vingroup 10%. Hiện tại vốn điều lệ công ty là 15.000 tỷ đồng.

Ngoài bổ nhiệm CEO mới, VinSpeed sẽ nhận sở hữu 243,4 triệu cổ phiếu VIC của Vingroup từ Công ty cổ phần Quản lý và Đầu tư bất động sản Hưng Long, do hai doanh nghiệp này sáp nhập. Sau giao dịch, VinSpeed nắm giữ 378,1 triệu cổ phiếu VIC, tương đương 9,77%.

VinSpeed kỳ vọng có thể sớm triển khai dự án và đặt mục tiêu đưa vào vận hành trước tháng 12/2030. Doanh nghiệp hiện đang đàm phán với các đối tác đến từ những quốc gia có ngành công nghiệp đường sắt phát triển như Trung Quốc, Đức và Nhật Bản nhằm tiếp nhận công nghệ sản xuất đầu máy, toa xe cùng hệ thống tín hiệu, điều khiển.

Mục tiêu của VinSpeed là làm chủ công nghệ, tiến tới xây dựng ngành công nghiệp đường sắt Việt Nam theo hướng tự chủ và hiện đại.