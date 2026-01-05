VietinBank triển khai tiện ích mua bạc trực tuyến trên VietinBank iPay Mobile

(VTC News) -

Thông qua nền tảng digiGOLD tích hợp trên ứng dụng, người dùng có thể giao dịch bạc miếng và bạc thỏi chuẩn 99,9% hoàn toàn online, minh bạch, rõ ràng và nhanh chóng.

Tiện ích mới cho phép khách hàng thực hiện giao dịch ngay trong mục Dịch vụ đầu tư – digiGOLD trên VietinBank iPay Mobile, với bảng giá được cập nhật liên tục theo biến động thị trường. Các giao dịch diễn ra trong khung giờ 8h30 - 16h30 các ngày làm việc, được xác thực bằng mã OTP nhằm đảm bảo an toàn và bảo mật cho người dùng.

Việc triển khai tiện ích này được VietinBank thực hiện thông qua sự phối hợp với VietinBank Gold & Jewellery (VietinGold) và đối tác cung ứng bạc Ancarat Silver, nhằm đảm bảo nguồn cung bạc đạt chuẩn 99,9% và quy trình giao dịch tuân thủ các tiêu chuẩn vận hành của ngân hàng.

Việc ra mắt chức năng giao dịch bạc trực tuyến diễn ra đúng thời điểm thị trường bạc bước vào chu kỳ tăng mạnh. Giá bạc quốc tế đã vượt 60 USD/ounce – mức cao nhất trong nhiều năm, còn giá bạc trong nước lên hơn 63 triệu đồng/kg. Biến động này đến từ kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giảm lãi suất và nhu cầu sử dụng bạc trong ngành năng lượng tái tạo tăng cao.

Theo đại diện VietinGold, sự gia tăng giá bạc khiến nhu cầu tích trữ chính quy tăng rõ rệt, đặc biệt trong nhóm nhà đầu tư cá nhân. Tuy nhiên, thị trường bạc truyền thống tại Việt Nam chưa có nhiều kênh giao dịch minh bạch và tiêu chuẩn hóa. “Việc đưa bạc vào digiGOLD giúp khách hàng mua – bán nhanh hơn, theo dõi giá dễ dàng và giảm rủi ro so với hình thức mua bạc vật chất trước đây”.

digiGOLD – nền tảng tài sản số do VietinBank và VietinGold xây dựng – vốn thu hút sự quan tâm của người dùng nhờ tính năng mua vàng trực tuyến. Chỉ sau 20 ngày đầu ra mắt, nền tảng đã ghi nhận hơn 7.500 giao dịch vàng. Bạc trở thành sản phẩm tiếp theo được VietinBank số hóa nhằm mở rộng hệ sinh thái tài sản an toàn.

Các giao dịch trên digiGOLD được hiển thị minh bạch, bao gồm bảng giá mua – bán, biểu đồ biến động và lịch sử giao dịch. Người dùng có thể theo dõi tài sản của mình theo thời gian thực, đồng thời thực hiện lệnh mua – bán nhanh chóng khi giá thị trường thay đổi.

Đại diện Ancarat Silver nhận định mô hình giao dịch bạc trực tuyến qua ngân hàng giúp tài sản này trở nên dễ tiếp cận hơn. “Bạc vốn có giá trị nhỏ hơn vàng nên phù hợp với nhiều nhu cầu tích lũy khác nhau. Khi được số hóa, người dùng có thể mua theo số tiền nhỏ, phù hợp với cả nhà đầu tư mới”.

Các chuyên gia tài chính đánh giá việc triển khai giao dịch bạc qua nền tảng ngân hàng sẽ giúp thị trường minh bạch hơn, hạn chế tình trạng chênh lệch giá giữa các đơn vị nhỏ lẻ. Đây cũng là bước mở rộng hợp lý của ngành ngân hàng trong bối cảnh giao dịch tài sản số ngày càng phổ biến.

VietinBank cho biết sẽ tiếp tục mở rộng thêm các tài sản đầu tư trên digiGOLD trong thời gian tới nhằm mang đến trải nghiệm tài chính toàn diện và tiện lợi cho khách hàng.