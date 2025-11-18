Việt Nam - Đài Loan (TQ) hợp tác đào tạo nhân lực bán dẫn

(VTC News) -

Thực hiện chức năng phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực cho các ngành công nghệ chiến lược, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Bộ Tài chính phối hợp với Chương trình Học bổng INTENSE của Đài Loan (TQ) và Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức công bố “Chương trình Giới thiệu Học bổng INTENSE Đài Loan 2025” vào ngày 17/11 tại TP.HCM.

Sinh viên ĐH Quốc gia TP.HCM tìm hiểu về các chương trình đào tạo ngành bán dẫn của các trường Đại học đến từ Đài Loan (TQ). (Ảnh: NIC)

Học bổng INTENSE là chương trình học bổng quốc tế do phía Đài Loan (TQ) khởi xướng, nhằm hỗ trợ sinh viên các nước châu Á theo học các lĩnh vực kỹ thuật, khoa học, bán dẫn, công nghệ cao và tài chính. Từ năm 2025, chương trình chính thức mở rộng sang Việt Nam, hướng tới mục tiêu hỗ trợ phát triển đội ngũ nhân lực chất lượng cao, góp phần xây dựng nền công nghiệp bán dẫn Việt Nam vững mạnh, hội nhập và cạnh tranh trên trường quốc tế.

Đại diện Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) cho rằng việc phát triển nguồn nhân lực công nghệ cao sẽ tiếp tục là trọng tâm trong việc phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Việt Nam trong thời gian tới.

Với vai trò cầu nối giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp và cơ sở đào tạo, NIC sẽ tiếp tục thúc đẩy các sáng kiến hợp tác và hỗ trợ các chương trình đào tạo gắn với thực tiễn, hướng tới xây dựng nền tảng vững chắc cho ngành công nghiệp bán dẫn.

Thông qua các hoạt động trao đổi học thuật và kết nối nhân lực, chương trình đã mở ra nhiều cơ hội học bổng, thực tập, nghiên cứu và việc làm cho sinh viên Việt Nam, đồng thời thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam - Đài Loan trong phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành bán dẫn, STEM và tài chính.