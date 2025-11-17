Quỹ VinFuture công bố Tuần lễ Khoa học Công nghệ VinFuture 2025

(VTC News) -

Ngày 17/11, Quỹ VinFuture chính thức công bố lịch trình Tuần lễ Khoa học Công nghệ VinFuture 2025, diễn ra từ ngày 02 – 06/12/2025 tại Hà Nội. Với chủ đề “Cùng vươn mình – Cùng thịnh vượng”, chuỗi sự kiện quốc tế thường niên năm nay tiếp tục khẳng định sứ mệnh của VinFuture trong việc kết nối tri thức, khơi dậy khát vọng phụng sự và nâng tầm vị thế của Việt Nam như một trung tâm khuyến khích khoa học và đổi mới sáng tạo của thế giới.

Tuần lễ bao gồm 7 hoạt động chính: “Diễn thuyết truyền cảm hứng”, “Tọa đàm Khoa học vì Cuộc sống”; “Chuỗi Đối thoại Khám phá tương lai VinFuture”; “Triển lãm Điểm chạm Khoa học – The Touch of Science”, “Lễ trao giải VinFuture”; “Giao lưu cùng Chủ nhân Giải thưởng VinFuture 2025” và “VinUni - Diễn đàn Lãnh đạo: Hội nghị Đổi mới Giáo dục Đại học”.

Trong đó, tâm điểm là Lễ trao giải VinFuture 2025, diễn ra tối 5/12/2025 tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội). Đây là sự kiện vinh danh những công trình khoa học xuất sắc có tác động tích cực và bền vững tới hàng triệu, thậm chí hàng tỷ người trên toàn cầu. Năm nay, Giải thưởng sẽ được trao cho các công trình mang lại giá trị “Cùng vươn mình – Cùng thịnh vượng” cho nhân loại, đúng như chủ đề đã đặt ra, khẳng định sứ mệnh của VinFuture trong việc tôn vinh trí tuệ, lan tỏa nhân văn và phụng sự cuộc sống.

Với chủ đề “Cùng Vươn mình – Cùng Thịnh vượng”, Lễ trao giải VinFuture 2025 sẽ diễn ra vào tối 5/12/2025 tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội. (Ảnh: VFP)

Sáu hoạt động còn lại xoay quanh Lễ trao giải - mở đầu là chương trình “Diễn thuyết truyền cảm hứng: Công nghệ đột phá tương lai” vào sáng 02/12/2025. Đây là nơi các nhà khoa học và chuyên gia hàng đầu chia sẻ tầm nhìn về những xu hướng công nghệ có thể định hình thế giới trong những thập niên tới với những phần trình bày và trình diễn công nghệ trực quan.

Tiếp nối là chuỗi Tọa đàm “Khoa học vì Cuộc sống” diễn ra liên tiếp trong các ngày 02-04/12/2025, gồm 5 phiên thảo luận chuyên sâu với các chủ đề cấp thiết của thời đại: “AI vì nhân loại – Đạo đức và an toàn AI trong kỷ nguyên mới”; “Bước tiến trong phát hiện và điều trị bệnh”; “Đổi mới trong nông nghiệp và thực phẩm”; “Robot và Tự động hóa thông minh”; và “Khoa học và đổi mới sáng tạo vì tương lai bền vững” với sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu thế giới.

Đặc biệt, biểu tượng của kỷ nguyên AI và Internet là GS. Geoffrey Hinton và GS. Yoshua Bengio (Giải thưởng Chính VinFuture 2024) cùng TS. Vinton Cerf (Giải thưởng Chính VinFuture 2022) cũng sẽ gửi đến tọa đàm những thông điệp sâu sắc về vai trò của khoa học trong hành trình phụng sự nhân loại.

Tiếp theo là chuỗi sự kiện Đối thoại Khám phá Tương lai VinFuture với quy mô mở rộng tới 10 viện và trường đại học trên toàn quốc, mang đến cơ hội gặp gỡ, đối thoại và truyền cảm hứng trực tiếp từ các nhà khoa học tầm cỡ thế giới cho hàng chục nghìn sinh viên và giảng viên, nhà nghiên cứu trên cả nước.

Ngay sau Lễ trao giải là sự kiện “Chào tương lai: Giao lưu cùng Chủ nhân Giải thưởng VinFuture 2025”, diễn ra cả ngày 06/12 tại Trường đại học VinUni. Các chủ nhân giải thưởng sẽ dành buổi sáng để chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và câu chuyện truyền cảm hứng trong hành trình nghiên cứu với cộng đồng khoa học và công chúng Việt Nam; buổi chiều trình bày chuyên sâu theo từng lĩnh vực cho các nhà khoa học trẻ và doanh nghiệp quan tâm đến việc ứng dụng thành quả nghiên cứu vào thực tiễn.

Sau 5 mùa giải, Giải thưởng VinFuture đã thu hút 6.132 đề cử đến từ gần 110 quốc gia trên thế giới. (Ảnh: VFP)

Cũng trong ngày 06/12, VinUni sẽ tổ chức sự kiện “VinUni - Diễn đàn Lãnh đạo: Hội nghị Đổi mới Giáo dục Đại học”, quy tụ các nhà lãnh đạo giáo dục trong và ngoài nước để thảo luận về tương lai của giảng dạy và học tập cũng như vai trò tiên phong của các trường đại học Việt Nam trong kỷ nguyên đổi mới.

Bên cạnh các hoạt động khoa học hàn lâm, một điểm nhấn đáng chú ý là Triển lãm “Tỏa V – Điểm chạm Khoa học” | “The Foliage V – The Touch of Science”, đánh dấu sự phối hợp lần đầu tiên giữa hai tổ chức phi lợi nhuận là Quỹ VinFuture và Trung tâm Nghệ thuật đương đại Vincom (VCCA).

Triển lãm nhằm tôn vinh những phát kiến, vật liệu và thành tựu khoa học tiên tiến song hành với lịch sử phát triển bền vững của nhân loại thông qua các tác phẩm nghệ thuật được đầu tư, thực hiện quy mô bởi các gương mặt nghệ sĩ tiêu biểu của Việt Nam. Diễn ra từ ngày 02/12/2025 đến 28/02/2026, triển lãm mở ra hành trình gắn kết công chúng với khoa học thông qua điểm chạm nghệ thuật cùng những trải nghiệm đa giác quan phong phú.

Từ một sáng kiến khởi nguồn tại Việt Nam, tính đến năm 2025, với 5 mùa giải VinFuture trao tổng cộng 20 giải thưởng cho 20 công trình của 48 nhà khoa học đến từ 5 châu lục trên thế giới. Các công trình đoạt giải đều có đóng góp to lớn cho sự phát triển của nhân loại. Đặc biệt, nhiều nhà khoa học từng được trao giải VinFuture đã tiếp tục được vinh danh ở nhiều giải thưởng uy tín khác như Giải Nobel, Giải thưởng Nữ hoàng Elizabeth về Kỹ thuật, Giải thưởng Breakthrough…. cho thấy tính tiên phong và tầm nhìn thời đại của VinFuture.

Giải thưởng VinFuture cùng Tuần lễ Khoa học Công nghệ VinFuture không chỉ là cầu nối lan tỏa khoa học công nghệ Việt Nam với thế giới mà còn trở thành biểu tượng của tinh thần khai mở và khẳng định hợp tác khoa học toàn cầu – nơi Việt Nam không chỉ là điểm đến của tri thức, mà còn là nguồn cảm hứng cho hành trình phụng sự nhân loại.