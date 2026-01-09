Giá xăng dầu hôm nay 9/1: Quay đầu tăng

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới hôm nay tăng trở lại sau hai phiên giảm, khi thị trường theo dõi sát diễn biến Venezuela và khả năng Mỹ siết trừng phạt liên quan đến Nga.

Theo ông Tamas Varga, chuyên gia phân tích của PVM, đà tăng giá được dẫn dắt bởi việc Tổng thống Mỹ cho phép dự luật trừng phạt Nga tiếp tục được thúc đẩy, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn hơn nữa đối với xuất khẩu dầu của Nga.

Giá dầu thế giới hôm nay quay đầu tăng. (Ảnh minh họa: iStock).

Trước đó, cả hai loại dầu chuẩn đều giảm hơn 1% trong phiên thứ Tư, đánh dấu ngày giảm thứ hai liên tiếp, khi thị trường kỳ vọng nguồn cung toàn cầu sẽ dồi dào trong năm. Các nhà phân tích của Morgan Stanley dự báo thị trường có thể dư cung tới 3 triệu thùng/ngày trong nửa đầu năm 2026.

Cũng trong ngày thứ Tư, Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết tồn kho xăng và các sản phẩm chưng cất của Mỹ trong tuần kết thúc ngày 2/1 tăng mạnh hơn dự báo của giới phân tích, trong khi tồn kho dầu thô giảm.

Giá xăng dầu trong nước

Tại kỳ điều hành chiều 8/1 - kỳ điều hành đầu tiên của năm 2026 - giá xăng E5 RON92 giảm 205 đồng/lít, không cao hơn 18.233 đồng/lít. Giá xăng RON95 giảm 357 đồng/lít, không cao hơn 18.560 đồng/lít.

Giá dầu diesel giảm 194 đồng/lít, không cao hơn 17.061 đồng/lít. Giá dầu hỏa giảm 135 đồng/lít, không cao hơn 17.559 đồng/lít. Riêng giá dầu mazut tăng 58 đồng/kg, không cao hơn 13.403 đồng/kg.

Trong năm 2025, giá xăng trong nước đã trải qua 50 kỳ điều chỉnh, gồm 24 phiên giảm, 20 phiên tăng và 6 phiên trái chiều.