Việt Nam cần khoảng 28 tỷ USD cho chuyển đổi xanh đến 2030

Thông tin trên được Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Thành Trung nêu khi trả lời câu hỏi tại phiên đối thoại với lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương chiều 26/11 trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Mùa Thu lần thứ I.

Phiên đối thoại nhằm bàn các giải pháp đột phá cho phát triển số hóa, chuyển đổi xanh, các chuyên gia thể hiện sự quan tâm lớn đến nguồn vốn cho Việt Nam thực hiện các mục tiêu chuyển đổi kép trong vòng 10 năm tới.

Mở đầu phiên đối thoại, TS Trần Du Lịch - Chủ tịch Hội đồng tư vấn triển khai thực hiện Nghị quyết 98, khẳng định Đảng và Chính phủ nhận thức rõ kỷ nguyên mới là kỷ nguyên của chuyển đổi xanh và chuyển đổi số.

Phiên đối thoại chính sách với lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương nhận nhiều quan tâm về nguồn lực cho chuyển đổi xanh.

Vấn đề đầu tiên được đặt ra là sự lúng túng của doanh nghiệp khi chưa có thước đo cụ thể về "doanh nghiệp xanh" để tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi. Quan trọng hơn, nhu cầu vốn cho chuyển đổi là con số khổng lồ.

Ông Trần Du Lịch dẫn báo cáo đề án chuyển đổi xanh TP.HCM giai đoạn 2026-2035 và tầm nhìn đến năm 2050, do Viện Nghiên cứu Phát triển TP.HCM phối hợp cùng trường Đại học VinUni thực hiện, cho thấy, thành phố cần khoảng 900.000 tỷ đồng (tương đương 34 tỷ USD) trong vòng 10 năm tới. Tức mỗi năm, trung bình thành phố cần khoảng 4 tỷ USD để chuyển đổi đô thị xanh thành công.

"Nhưng nguồn vốn lấy từ đâu? Bộ Tài chính, Chính phủ đã tính toán thế nào hỗ trợ quá trình chuyển đổi xanh của các địa phương, trong đó có TP.HCM?", TS Trần Du Lịch hỏi.

Trả lời câu hỏi này, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Thành Trung cho biết về bài toán huy động nguồn lực tài chính cho chuyển đổi xanh, theo các báo cáo cập nhật, dự báo lộ trình đến năm 2030, Việt Nam cần khoảng 28 tỷ USD.

Bộ Tài chính cùng các bộ, ngành và cơ quan liên quan thời gian qua đã triển khai nhiều giải pháp nhằm tăng cường huy động và phân bổ nguồn lực với đồng bộ 3 mũi nhọn.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Thành Trung (giữa) chia sẻ về nguồn lực cho chuyển đổi xanh giai đoạn 2026-2030.

Thứ nhất là thúc đẩy thị trường tài chính xanh, trong đó đến 2024, trái phiếu xanh doanh nghiệp đạt 1,2 tỷ USD. Nhiều doanh nghiệp lớn tiếp tục tham gia thị trường này, bao gồm các tập đoàn, ngân hàng như BIDV, Vingroup.

Thứ 2 là tín dụng xanh. Đến cuối 2024, dư nợ tín dụng xanh đạt 700.000 tỷ đồng, chiếm 6% dư nợ tín dụng toàn hệ thống ngân hàng và tăng 25% so với 2023.

"Mức tăng trưởng này tích cực này cho thấy hệ thống tài chính - tín dụng đang từng bước mở rộng nguồn vốn dành cho các hoạt động thân thiện môi trường", Thứ trưởng Đỗ Thành Trung nhận định.

Ngoài ra, ngân sách cũng đóng vai trò lớn rất thông qua nhiều cơ chế như hỗ trợ lãi suất, đầu tư trực tiếp, và hợp tác công - tư (PPP). Ưu tiên vốn đầu tư công, giai đoạn 2026-2030 dự kiến hơn 8 triệu tỷ đồng cho hạ tầng xanh và ứng phó biến đổi khí hậu.

Thứ 3 là hoàn thiện thị trường trái phiếu chính phủ xanh để huy động nguồn lực quốc tế.

Ông Trung cho biết thêm, Bộ Tài chính đang xây dựng kế hoạch tài chính, ngân sách giai đoạn 2026-2030, với tổng nhu cầu dự kiến hơn 8 triệu tỷ đồng, bao gồm ngân sách trung ương và địa phương.

Nguồn lực này sẽ tập trung cho các mục tiêu chuyển đổi xanh và phát triển bền vững như phát triển giao thông đô thị xanh - thông minh, đầu tư hạ tầng môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu.

Với nguồn lực phát triển đô thị xanh TP.HCM, Thứ trưởng Đỗ Thành Trung cho biết trong kế hoạch vốn dự kiến giai đoạn 2026-2030. TP.HCM là một trong những địa phương được bố trí nguồn lực lớn cho các dự án động lực phát triển giao thông xanh, bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu.

Để chuyển đổi chuyển đổi xanh bền vững, dự kiến TP.HCM cần đến 34 tỷ USD trong 10 năm tới.

Liên quan đến lộ trình chuyển đổi xanh của doanh nghiệp, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Thành Trung, nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết hoàn thiện bộ tiêu chí doanh nghiệp xanh, để hài hòa giữa mục tiêu tăng trưởng xanh quốc gia và năng lực thực tế của cộng đồng doanh nghiệp.

Trước đây Bộ Tài chính tham mưu ban hành bộ tiêu chí tăng trưởng xanh, gồm 72 tiêu chí đánh giá mức độ xanh đối với các lĩnh vực khác nhau, như môi trường, vận tải, logistics… Bộ tiêu chí này về cơ bản đã đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, trong đó có tiêu chuẩn của EU.

Tuy nhiên, để áp dụng trực tiếp với doanh nghiệp, từ hoạt động sản xuất kinh doanh đến huy động vốn, cần có bộ tiêu chí đánh giá chuyên biệt dành cho doanh nghiệp xanh. Đây được xem là yêu cầu quan trọng nhằm đưa chiến lược tăng trưởng xanh quốc gia, đi sâu vào từng doanh nghiệp và trở thành một phần trong quá trình vận hành của họ.

Để hoàn thiện bộ tiêu chí này, Bộ Tài chính đang triển khai 2 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, bao gồm xây dựng các biểu mẫu thu thập thông tin, nhằm hình thành cơ sở dữ liệu đầy đủ, phục vụ việc đánh giá chính xác đặc thù, quy mô và năng lực của doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh chuyển đổi xanh.

Ông Trung cũng nhìn nhận thách thức lớn nhất hiện nay là tìm điểm cân bằng giữa mục tiêu tăng trưởng xanh và khả năng đáp ứng của doanh nghiệp, đặc biệt là khối doanh nghiệp nhỏ và vừa. Bộ Tài chính cũng đang hoàn thiện bộ tiêu chí dành riêng cho doanh nghiệp, dự kiến sớm ban hành để làm cơ sở thiết kế các chính sách hỗ trợ phù hợp.