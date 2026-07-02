Video: Thủ đô Kiev rung chuyển Kiev sau đòn tập kích của Nga

(VTC News) -

Đêm qua, Nga đã tấn công Kiev bằng loạt tên lửa và máy bay không người lái. (Nguồn: Reuters)

Theo Reuters và CNN, hàng loạt vụ nổ mạnh làm rung chuyển thủ đô Kiev rạng sáng 2/7, chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo Nga đang chuẩn bị một cuộc tấn công “quy mô lớn” nhằm vào nước này.

Giới chức Ukraine cho biết Nga đã phóng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái vào nhiều mục tiêu tại Kiev, được cho là khiến ít nhất 8 người thiệt mạng và hơn 30 người bị thương. Khoảng 30 địa điểm trên khắp thành phố bị hư hại.

Trước đó, tối 1/7, Tổng thống Zelensky kêu gọi người dân đặc biệt cảnh giác và tuân thủ nghiêm các cảnh báo không kích. Ông cho biết tình báo Ukraine nhận định Nga đã chuẩn bị cho một đợt tấn công quy mô lớn trong thời gian dài. “Đó chính là mối đe dọa mà chúng ta đang phải đối mặt trong đêm nay”, ông Zelensky viết trên mạng xã hội X.

Nhà lãnh đạo Ukraine cũng quyết định rút ngắn chuyến thăm Dublin nhân dịp Ireland tiếp nhận chức Chủ tịch luân phiên Liên minh châu Âu (EU) trong 6 tháng tới để trở về nước theo dõi tình hình.

Tại Ba Lan, quân đội nước này đã tạm thời điều tiêm kích xuất kích như một biện pháp phòng ngừa.

Trong khi đó, giới chức Nga cho biết lực lượng phòng không đã bắn hạ 7 máy bay không người lái tại tỉnh Leningrad, khu vực đặt nhiều cơ sở xuất khẩu và lọc dầu quan trọng. Tại tỉnh Belgorod giáp biên giới Ukraine, một người thiệt mạng và một người bị thương sau khi UAV tấn công.

Những tuần gần đây, Ukraine gia tăng các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái vào sâu trong lãnh thổ Nga, nhắm vào cơ sở năng lượng và hậu cần. Kiev coi đây là chiến lược nhằm gây sức ép buộc Moskva chấm dứt cuộc xung đột đã kéo dài hơn bốn năm.

Về phía Nga, Bộ Quốc phòng nước này ban đầu chưa bình luận về đợt tấn công mới nhất vào Kiev, sau đó cho biết cuộc tấn công quy mô lớn được thực hiện bằng các loại vũ khí tầm xa, độ chính xác cao phóng từ trên không, trên đất liền và trên biển, cùng với máy bay không người lái. Nga trước đó khẳng định chỉ nhắm vào các mục tiêu quân sự, cơ sở sản xuất máy bay không người lái và trung tâm chỉ huy để đáp trả những cuộc tập kích của Ukraine.